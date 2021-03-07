Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu

07.03.2021 11:31

Nevşehir'de satın aldığı tescilli harabe binayı devlet desteğiyle aslına uygun restore ettirerek butik otele dönüştüren Eser Özyaşar, hem kadın girişimcilere örnek oldu hem de yıllarca hayalini kurduğu huzurlu yaşama kavuştu.

Nevşehir'de satın aldığı tescilli harabe binayı devlet desteğiyle aslına uygun restore ettirerek butik otele dönüştüren Eser Özyaşar, hem kadın girişimcilere örnek oldu hem de yıllarca hayalini kurduğu huzurlu yaşama kavuştu.

İstanbul'da uzun yıllar kurumsal firmada üst düzey görevde çalışan 46 yaşındaki Eser Özyaşar, kentin stres ve yoğunluğundan uzaklaşmak için Kapadokya'nın önemli turistik merkezlerinden Uçhisar beldesindeki harabe halindeki tescilli binayı satın aldı.

Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir Koordinatörlüğüne başvuran Özyaşar, devletin kadın girişimcilere sağladığı destekle harabe binayı, aslına uygun şekilde restore ettirdi.

Hayatında ilk kez inşaat işine girmiş olmasına rağmen zorlukları aşan Özyaşar, yaklaşık 5 yıl süren çalışmanın ardından 11 odalı butik otelin patronu oldu.

Servis, mutfak ve temizlik işleriyle ilgilenen Özyaşar'a, emekli makine mühendisi eşi İbrahim Özyaşar teknik işlerde, oğlu Emir Özyaşar ise resepsiyon ve müşteri karşılamada yardımcı oluyor.

Eser Özyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da doğup İstanbul'da iş hayatına atıldığını ancak anneannesinin memleketi Nevşehir'e yerleşebilmeyi çocukluk yıllarından beri hayal ettiğini söyledi.

Büyükşehirde hiçbir şeyden keyif alamaz hale geldiğinde kararını verip Uçhisar beldesinde arayışlara başladığını belirten Özyaşar, bütçesi ölçüsünde satın aldığı harabe alandaki meşakkatli iş yükünün altından bir kadın olarak kalkabilmiş olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirdi.

Özyaşar, çeşitli görevlerinin yanı sıra mutfak işleriyle uğraşmaktan haz duyduğu için otelinde konaklayan yerli ve yabancı turistlere sunulan yemeklerle reçelden salçaya kadar bazı ürünleri kendisinin hazırladığını aktardı.

Büyük uğraşlarla kurduğu yeni ortam ve hayatın tadını çıkarmaya gayret ettiğini anlatan Özyaşar, şunları kaydetti:

"En büyük hayalim turizmdi, turizm okumak istedim ama babam taraftar olmadı. Ancak kurumsal şirketlerde kazandığım tecrübeleri bu şekilde değerlendirmek istedim. Çok zor süreçlerden geçerek bu noktaya geldim. Bu proje aslında kolay tamamlanmadı. Yaklaşık 5 yılı bulan süreçte yürütülen çalışmaların başında durdum. İnşaat projesini takip edip süreçleri değerlendirmeyi öğrendim. Bunları başarabildiğim için kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Bu proje benim adeta çocuğum oldu. Burası aldığımda tamamen yıkıntı haldeydi. Tescilli yapı olduğu için korunması gerekiyordu. İlgili kurullardan gerekli izinleri alarak aslına uygun olarak restore edildi."

"Kadınlara istihdam sağlamayı arzuluyorum"

Kadınları desteklemeye çalıştığını, kullandığı ürünlerin birçoğunu Türkiye'nin farklı yerlerindeki kadın kooperatiflerinden aldığını aktaran Özyaşar, "Turizmde hedefim, kadın girişimci olarak kadın elinin değdiği bir işletmeyi ön plana çıkarıp fark oluşturmak. Kapıdan giren herkesi misafir olarak görüyorum, burada huzuru, sakinliği, keyifli ve sağlıklı konaklamayı hedefliyorum. Kadınlara istihdam sağlamayı arzuluyorum." dedi.

Eser Özyaşar, İstanbul'dan eski mesai arkadaşlarını da zaman zaman ağırladığını ve çevresinin takdirini kazandığını söyledi.

İbrahim Özyaşar da sakin bir bölgede aile işletmesi olarak ortaya çıkan tesiste çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eşinin zorluklarla mücadele edip, sorunlara çözüm üreterek projeyi başarıya ulaştırdığını vurgulayan İbrahim Özyaşar, "Bir ailede eş istemezse o iş olmaz. Lokomotifimiz Eser hanımdır. Bayan yatırımcı açısından işler biraz zor oluyor. Malzeme temininden tutun da birçok konuda çok zor aşamalardan geçiliyor. Ancak TKDK'da da tam tersine kadın girişimciye özellikle destek vermek istiyorlar ve yardımcı oluyorlar." şeklinde konuştu.

Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu
Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu
Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu
Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu

İstanbul, Nevşehir, İnşaat, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Hafif ticari araç, tır dorsesine arkadan çarptı: 3 ölü Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı         
20:17
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:47:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei