'Turizmi bekleyen en büyük problem kuraklık' - Son Dakika

'Turizmi bekleyen en büyük problem kuraklık'

22.05.2021 11:05
'Turizmi bekleyen en büyük problem kuraklık', System.String[]

ANKARA Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm bölgelerini bekleyen en önemli problemin kuraklık olduğunu söyledi.

ANKARA Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm bölgelerini bekleyen en önemli problemin kuraklık olduğunu söyledi. Somuncu, "Şu anda resmi verilere göre, Türkiye'de 3 milyon yazlık konut var. Bunların sayısı gittikçe artıyor ve arttığı yerler de Ege, Akdeniz yine ağırlıklı olarak. Bunlar sisteme dahil oldukça bir süre sonra otellere de su bulunamayacak" dedi.

TBMM İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Somuncu, iklim değişikliğinin Türkiye'de turizme etkisini anlattı. Prof. Dr. Somuncu, Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm bölgelerini bekleyen en önemli problemin kuraklık olduğunu söyleyerek, "Turizmi sadece sektör bazında, oteller gibi görüyoruz. Şu anda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre Türkiye'de 3 milyon yazlık konut var. Bunların sayısı gittikçe artıyor ve arttığı yerler de Ege, Akdeniz yine ağırlıklı olarak. Bunlar sisteme dahil oldukça bir süre sonra otellere de su bulunamayacak. Dolayısıyla bu konuda yapılan bir çalışmanın olduğunu zannetmiyorum. En önemli problem Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık içerisinde iklim değişikliği konusunda bir daire başkanlığı, genel müdürlük yani bu konudan doğrudan sorumlu olan bir birimin kurulması gerekiyor ve bundan sonra yürüttüğü bütün politikaları bunun üzerinden yürütmesi gerekiyor, diye düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı iklim değişikliğinin farkında, TÜRSAB iklim değişikliğinin farkında, biliyorlar; sektörün diğer alt örgütleri veya özel şirketler farkında; ama aksiyona geçen kimse yok" diye konuştu.

'AKDENİZ'DE BEKLENEN SU KITLIĞI'Prof. Dr. Somuncu, Dünya Turizm Örgütü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 2008 yılında yayımladığı rapora göre, dünyada belli bölgelerin 'sıcak bölgeler' olarak tespit edildiğini, bunlardan birinin de Akdeniz olduğunu söyledi. Somuncu 'sıcak bölgeler'de neler olacağını anlatarak, "Beklenen şu; Akdeniz'de birincisi, daha sıcak yazlar, karasal biyoçeşitlilikteki azalma veya kayıp, denizel biyoçeşitlilikte azalma veya kayıp, su kıtlığı, özellikle kıyı kesimlerinde su kıtlığı ve bulaşıcı hastalıklardaki artış. Yani yapılan çalışmanın sonucunda 21'inci yüzyılın ortasında Akdeniz Bölgesi'ndeki destinasyonlarda beklenen riskler ve tehditler bu şekilde özetlenebilir. Nitekim bizim ülkemizde çok detaylı çalışmalar yok; başka ülkelerde, Akdeniz Bölgesi'nde yapılan çalışmalar var" dedi.'AKDENİZ BÖLGESİNDE SICAKLIK ARTIŞI YÜKSEK'İklim değişikliğinin Türkiye'ye etkisine de değinen Prof. Dr. Somuncu, "Şu anda Türkiye'de turizmin neredeyse yüzde 70'e yakın bölümü kıyı bölgelerde gerçekleşiyor, özellikle de Antalya ve Muğla başta gelen bölgeler. Türkiye'deki ortalama sıcaklık artışı 1 santigrat derece ise Akdeniz Bölgesi'nde 1,5 dereceye yakın. Yani Akdeniz kıyılarında veya o bölgede sıcaklık artışı daha yüksek. ve tabi bunun etkileri var ısı indeksi skalasına göre. Mesela; ortalama sıcaklığa göre çok fazla risk veya tehlike gözükmüyor; ama maksimum sıcaklıklara yükseldiğinde tehlike veya aşırı tehlike düzeyindeki olumsuzlukların ortaya çıktığını söyleyebiliriz" diye konuştu.'GOLF SAHALARI DOĞRU DEĞİL'

Prof. Dr. Somuncu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın golf turizminin de iklim krizine neden olduğunu söylemesi üzerine, " Dubai'de de var golf sahaları. Yani karşılaştırmak çok doğru olmayabilir; ama bizim Akdeniz ve Ege kıyılarındaki golf sahalarının 24 saat su isteyen bir alan için ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani turizmi çeşitlendirebilirsiniz; ama başka seçenekleriniz var, bu başka şekilde telafi edilebilir" dedi.


'Turizmi bekleyen en büyük problem kuraklık'
'Turizmi bekleyen en büyük problem kuraklık'

Ankara Üniversitesi, Akdeniz, Turizm, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Turizmi bekleyen en büyük problem kuraklık' - Son Dakika


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