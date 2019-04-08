Son Dakika Haberleri: Turizmi Geliştirerek İstihdamını Artırmayı İstiyoruz"

Turizmi Geliştirerek İstihdamını Artırmayı İstiyoruz"

2 saat önce

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Hem görsellik olarak Altınova'yı güzelleştirmeyi hem de turizmi geliştirerek istihdamını artırmayı istiyoruz.

Turizmi Geliştirerek İstihdamını Artırmayı İstiyoruz
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Hem görsellik olarak Altınova'yı güzelleştirmeyi hem de turizmi geliştirerek istihdamını artırmayı istiyoruz." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Oral, belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Oral, "İnşallah bundan sonra Altınova halkıyla beraber ilçemizi daha güzel yerlere getireceğiz. Bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyız. 15 yıllık çalışmamızda bunun dışında da bir şey yapmadık." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki döne turizm adına çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade eden Oral, şöyle konuştu:

"Bizim burada turizme yönelik çalışmalarımız, Altınova'daki, Yalova'daki gençlerimize yönelik istihdam olacak. İlçeye önemli ölçüde ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kadınlara yönelik istihdam çalışmasıyla onların da ev ekonomilerine katkı sağlamalarını istiyoruz. Hem görsellik olarak Altınova'yı güzelleştirmeyi hem de turizmi geliştirerek istihdamını artırmayı istiyoruz. Sanayi olarak tersaneler zaten önemli bir istihdamı sağlıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:58 Kaynak: AA

Metin Oral, Altınova, Güncel
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