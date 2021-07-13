Üye Girişi
Turizmi teşvik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Turizmi teşvik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

13.07.2021 22:56
Turizmi teşvik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda ve Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Önerge reddedildi.

Daha sora gündemin ilk sırasında yer alan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü ve usul tartışması açıldı.

Usul görüşmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, tutumunda bir değişikliği olmadığını belirtti ve kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Metin Ergun, sağlıklı bir müzakere sürecinden geçmeyen, Anayasa'ya uygunluk denetimi yapılmayan, mevzuatta karmaşa yaratan tekliflerle yasama süreçlerini verimli bir şekilde işletmenin mümkün olmadığını ifade etti. İktidarın uzun zamandır ormanlara, meralara, denizlere, göllere, yer altı ve yer üstü sularına karşı "adeta düşmanmışçasına bir dizi politika uyguladığını" savunan Ergun, " Türkiye'de doğayı ve çevreyi tehdit eden, ormanları yok eden, yeni bir haber duymadığımız gün hiç yok gibidir. Türkiye'nin orman varlığına yönelik tehdidin en önemli sebebi iktidarın bunu teşvik etmesidir. Görüşülen bu teklif de Türkiye'de orman varlığını tehdit eden ve yeni riskler yaratacak nitelikte bir düzenlemedir." dedi.

Teklifin, iktidarın yerel yönetimleri etkisizleştirme politikasının billurlaşmış bir hali gibi olduğunu öne süren Ergun, "Yerel yönetimleri kamu yönetiminden dışlayan bir siyaset anlayışı, ülkemiz ve demokrasimiz için faydalı bir anlayış değildir. Bu siyaset anlayışı, seçilmişlerin yetkilerini atanmışlara devreden, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayeti istismar eden bir anlayış niteliği taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergun, turizmi geliştirmek için çevreyi yok ederek mesafe almaya çalışmanın, gelecekte turizmi tamamen ortadan kaldırma riskini beraberinde getirmek anlamına geleceğini söyledi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, turizm sektörünün, dünyada olduğu gibi ekonomik bakımdan yarattığı katma değer, oluşturduğu istihdam, cari açığın azaltılmasına olan olumlu etkisi, yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi, yöre halkının ekonomik refahına ve gelişmişlik düzeyine sağladığı katkı ve diğer birçok bakımdan ülke için çok önemli ve vazgeçilmez bir sektör olduğunu ifade etti.

Tüm dünyayı 2019 yılı sonu itibarıyla etkisi altına almaya başlayan Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği sektörlerden birinin turizm olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kovid-19 salgının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kademeli de olsa başlayan turizm hareketlerinin ülkemize yönelmesini sağlamak için dünyada ilk örneklerden biri olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlatmıştır. Bu programın başarılı bir şekilde yürütülmesi sayesinde, pandemi döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısında kaybımız yaklaşık olarak yüzde 60'lar bandındayken rakiplerimiz yüzde 75 ile yüzde 80 bandında kayıplar yaşamıştır. 2020 yılında ülkemizi ziyarete eden kişi sayısı Kovid-19 pandemisine rağmen 16 milyona ulaşmıştır. Turizm geliri ise yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelinen bu aşamada bu kanun teklifi 2023 hedeflerimize ulaşılması için öncelikli önemi haiz düzenlemeler içermektedir."

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, torba yasalarla artık Meclisin çalışamaz hale geldiğini, çünkü herhangi bir etki analizi yapılmadığını, ihtiyaçların belirlenmediğini savundu. Her torba yasanın yaşamı zorlaştırdığını, kısıtlamalar getirdiğini öne süren İpekyüz, "Büyük çoğunluk yerine bir azınlığı zenginleştirmeye doymuyorlar, ranta doymuyorlar, tercihlerini sadece o yönde kullanıyorlar. Kendilerince meşru olan şeyi hoşgörüyle karşılanmakta, kendilerince meşru olmayan şeyi tümüyle reddedilmekte." dedi.

"Toplam orman alanlarımız her geçen yıl azalıyor"

CHP Antalya Milletvekili Osman Budak, turizm çok kırılgan ama Türkiye'nin de gözbebeği bir sektör olduğunu belirtti.

Turizmin, Türkiye'de doğrudan döviz kazandıran tek sektör olduğuna işaret eden Budak, "2019 yılında ülkeye 35,5 milyar dolar döviz kazandıran sektörden bahsediyoruz. Burada, nicelik değil, nitelik son derece önemli. Yirmi yıllık iktidarınızda bir türlü şu nitelik meselesini masaya yatırmadınız. Tek yönlü gelişen bir turizm, sahillere yüklenmiş bir turizm. Antalya, Muğla, Aydın bölgesinde inanılmaz bir nüfus yoğunluğu, kentin yüz ölçümü artık o nüfusu kaldıramaz duruma gelmiş." diye konuştu.

Teklifle, orman alanlarının turizm yatırımlarına açıldığını aktaran Budak, "Kamusal mülk olarak anılan her türlü alanın da Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle özelleştirilmesinin önünü açıyorsunuz. Toplam orman alanlarımız iktidarınız süresince her geçen yıl azalıyor." dedi.

Küresel Orman İzleme Örgütünün hazırladığı verilere göre, 2001-2018 yılları arasında, Türkiye'de ağaçla kaplı toplam alanın yüzde 4,1'ini yani 461 hektarının kaybedildiğini belirten Budak, "Eskiden cezalar caydırıcı olmadığı için rantçılar gözlerine kestirdikleri alanları, ormanları yakıyordu. Görmek isteyenler Bodrum'daki denize kıyısı olan yamaçlara baksınlar, hangi yangınların sonrasında oralara hangi oteller yapılmış, rahatlıkla görebilirler. Şimdi, bu teklifle aslında bunlara hiç gerek kalmıyor. Ormanlarımızı bir anlamda böyle koruyabiliriz çünkü artık Turizm Bakanlığı yetkiyi aldı, buralara isterlerse tahsis yapabilecekler. Bütün doğal felaketlere, rant hırsına, taş ve mermer ocaklarına, imar katliamlarına rağmen hala turizm kentlerimizde yüksek miktarda orman alanı var." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili, Türkiye, Turizm, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Turizmi teşvik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı 00:02 İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler 23:58 CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi 23:31 Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
Valentin Rosier, 23:05 Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur 22:38 HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü 21:44 Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu 21:03 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu         
00:24
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor         
00:01
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi         
22:58
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor         
19:13
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 00:31:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmi teşvik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement