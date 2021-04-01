Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Akyürek, Türkiye'nin turizm geliri hedeflerine ulaşması, turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları ve mevzuattaki eksiklikleri gidermeye yönelik çözüm olması için kanun teklifinin hazırlandığını söyledi.

CHP İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek ve İbrahim Kaboğlu, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek komisyon gündeminden çekilmesini istedi.

Milletvekilleri, teklifin geneli üzerindeki görüşlerini dile getiriyor.