Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
8 saat önce
Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:23
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