Son Dakika Haberleri: Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

8 saat önce

Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi, System.String[]
Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:23 
Ekonomi
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