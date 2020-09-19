"Turizmin başkenti" Antalya, 170 ülkeden 2 milyon misafiri ağırladı - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya, 170 ülkeden 2 milyon misafiri ağırladı

Sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunan Antalya, Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı.

Sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunan Antalya, Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor.

Alınan tedbirler sayesinde güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti veren Antalya, salgın sürecinde de turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Denizin, kumun, güneşin tadını çıkararak, her türlü imkanın sunulduğu lüks otellerde tatil yapan turistler, Gazipaşa'daki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nden, Kaş'taki Patara'ya kadar çok sayıda tarihi mekanları ziyaret etme imkanı buluyor.

Tekne turlarıyla koyları gezen, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakan turistler, ünlü plajlarda da güneşlenmenin, kitap okuyup, yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor. Kentin yöresel yemeklerini de tatma imkanı bulan misafirler, yaptıkları alışverişlerle esnafa da katkı sunuyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'yı, 1 Ocak-13 Eylül döneminde 2 milyon 3 bin 946 misafir ziyaret etti.

En çok turist Rusya'dan

Antalya'ya en çok Rusya'dan turist gelirken bu ülkeden 703 bin 463, Ukrayna'dan 354 bin 518, Almanya'dan 239 bin 673, İngiltere'den 148 bin 535, Polonya'dan 47 bin 909 turist olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan Afrika'ya birçok bölgenin 170 ülkesinden misafir, kente geldi.

"İstihdam sağlıyor olmak en büyük başarı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla Hollanda, Ukrayna, ağustosta ise Rusya, Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerden misafirlerin geldiğini söyledi.

Salgın sürecinde Türkiye'nin turist kabul ediyor olmasının önemine işaret eden Atmaca, "Tüm destinasyonlar kapalı, Türkiye'nin ve Antalya'nın açık olması sektörün çok büyük başarısı. Böyle bir salgın sürecinde, güvenli turizm sertifikasıyla alınan yolun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Rakamlardan ziyade otellerin açık olması, istihdam sağlıyor olmak en büyük başarı." diye konuştu.

Atmaca, sağlıklı turizm sertifikasının tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandığını, güvenli tatil imkanı sunduklarını belirterek, "Temmuz ve ağustosta bu kadar yoğun değildi. Tatile gelenler sağlıklı turizm sertifikası sayesinde mutlu döndükleri için talep bir anda yükselmeye başladı." dedi.

"Ciddi rezervasyon aldık"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kavaloğlu da sağlıklı turizmi ilk deneme yapan turistlerin, çok iyi reklam yaptığını söyledi.

Ülkelerine dönenlerin tekrar rezervasyon yaptırdığını, arkadaşlarına önerdiğini aktaran Kavaloğlu, "Birçok ülkeden misafirlerimiz var. Tatil yapanların memnuniyeti sayesinde rezervasyonlarımız artarak geldi. 'İş yerimden bile daha fazla tedbir almışsınız', 'Evimde bile bu kadar dikkat etmiyorum' diyen misafirlerimiz oldu. Dolayısıyla biz bu sene yurt içi pazardan da yurt dışından gelenlerden de çok ciddi rezervasyon aldık." ifadelerini kullandı.

Antalya, Almanya, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Turizmin başkenti' Antalya, 170 ülkeden 2 milyon misafiri ağırladı - Son Dakika Ekonomi

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