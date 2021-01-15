"Turizmin başkenti" Antalya, 175 ülkeden misafir ağırladı - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya, 175 ülkeden misafir ağırladı

15.01.2021 11:01

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 175 ülkeden 3,5 milyonu aşkın turist ağırladı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 175 ülkeden 3,5 milyonu aşkın turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan program dahilinde geçen yıl haziran başından itibaren turizm sezonu açıldı.

Alınan önlemlerle, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek isteyen 30 oda ve üzerindeki tüm tesis, işletme ve transfer araçlarına "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, uçaklardan havalimanına transferlere, tesislerin lobisinden restoranına, odalarından plajına kadar tüm alanlarda tedbirler alındı. Birçok ülkenin de talep ettiği model sayesinde, "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya güvenli tatilin adresi oldu.

En fazla turist Rusya'dan

Ukrayna ile karşılıklı uçuşların başladığı 1 Temmuz 2020'de açılan dış pazar, 10 Ağustos'ta Rusya'dan karşılıklı uçuşların başlamasıyla hareketlendi. İlk gün 519 Rus turistin geldiği Antalya'ya, Almanya, Polonya, İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden uçuşlar gerçekleşti.

Salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen Antalya'ya, ABD'den Balkanlara, Avrupa'dan Asya'ya farklı bölgelerdeki 175 ülkeden 3 milyon 512 bin 910 turist geldi.

Kent, Rusya'dan 1 milyon 509 bin 648, Ukrayna'dan 557 bin 765, Almanya'dan 346 bin 319, İngiltere'den 211 bin 881, Polonya'dan 90 bin 751, İsviçre'den 50 bin 366, Moldova'dan 45 bin 693, Romanya'dan 44 bin 526, Kazakistan'dan 39 bin 834, Hollanda'dan ise 27 bin 987 turisti ağırladı.

"Dünyada bunu başarabilen başka bir ülke yok"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, 2020'nin salgın döneminde hazırlık ve test yılı olduğunu söyledi.

Kentteki tesislerin kesintisiz açık kaldığını ve güvenli şekilde turizm hizmeti sunduğunu vurgulayan Yavuz, "Dünyada salgın sürecinde 3,5 milyon turistin gittiği başka bir destinasyon yok. Zorlu bir süreç olmasına rağmen Antalya bunu başardı. Bu bağlamda 3,5 milyon turisti referans olarak kazandı. Bizim için test yılıydı ve başarılı olundu. Dünyada bunu başarabilen başka bir ülke yok. Bu sezonda da Antalya öne çıkan bir destinasyon olacak." diye konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Türkiye'nin turizmdeki başarısını salgın sürecinde bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Antalya'nın turizmde vazgeçilmez adres olduğuna işaret eden Kınay, "Destinasyonumuz, her ülkenin misafirine hitap ediyor. Çok farklı bölgelerden turistlerin gelmesine rağmen hepsinin memnun ayrılması büyük bir başarı." değerlendirmesini yaptı.

Antalya, Haziran, turist, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Turizmin başkenti' Antalya, 175 ülkeden misafir ağırladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor
"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti         
12:01
Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz         
11:52
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi         
11:37
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı         
11:28
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu         
10:40
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 12:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turizmin başkenti" Antalya, 175 ülkeden misafir ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei