"Turizmin başkenti" Antalya 31 ülkeden misafir ağırladı - Son Dakika

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yılın başından bu yana 31 ülkeden yaklaşık 850 bin misafir ağırladı.

Ülkede "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de güvenli ve sağlıklı turizmin adresi oldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasıyla Antalya'da turizm hareketlenmeye başladı. İç pazarın ardından, uçak seferlerinin başlamasıyla dış pazarda da canlılık yaşanıyor.

Günde ortalama 180 uçağın indiği kente, 1-15 Ağustos'ta 106 bini Rusya, 74 bini Ukrayna, 48 bini Almanya, 36 bini İngiltere olmak üzere 31 ülkeden 325 bin turist geldi. Ocaktan bu yana ise kenti ziyaret eden turist sayısı 850 bin olarak gerçekleşti.

"Önlemlerimizi Türk misafirlerimiz ile yabancı turistlere gösterdik"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da normalleşme adımlarıyla Türk misafirlerle kapıları açtıklarını hatırlattı.

Ardından Kazakistan, Ukrayna ve Hollanda'dan turistlerin gelmeye başladığını dile getiren Atmaca, 1 Ağustos itibarıyla da aktarmalı olarak Rusya'dan misafirleri ağırladıklarını bildirdi.

Özellikle iç pazarın turizm sektörünü mutlu ettiğini anlatan Atmaca, "Aldığımız önlemleri Türk misafirlerimiz ile yabancı turistlere gösterdik." dedi.

Yoğun olarak Rusya ve Ukrayna'dan turist geldiğini belirten Atmaca, tesislerde doluluk oranlarının yükselmeye başladığını söyledi.

Özellikle Rus pazarının açılmasıyla kapalı birçok otelin açıldığını kaydeden Atmaca, "Ne kadar çok otel açılırsa o kadar istihdam sağlanacaktır. Şu anda önceliğimiz otellerimizi açmak, istihdam sağlamak. Ağustosun ikinci yarısından itibaren ülke ve turist sayısında önemli bir artış olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Güvenli Turizm Sertifika programının da sağlıklı ve güvenli tatil konusunda önemli bir çalışma olduğuna işaret eden Atmaca, 50 oda üzerindeki tüm tesislerin sertifika alma zorunluluğu olduğunu bildirdi.

Programla sertifika alan otellerin denetlendiğini dile getiren Atmaca, "İngiltere, Almanya ve Rusya'nın da kapılarını açmasında sertifika sistemi en önemli etkenlerden biri oldu." ifadesini kullandı.

"Dünyada öncü ülkelerin başında geliyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da temmuzda İngiltere, Ukrayna, ağustosta da Almanya ve Rusya başta olmak üzere turizmde dış pazarın hareketlendiği bir döneme girildiğini söyledi.

Dış pazarın başlamasında hem kamu hem de özel sektörün çok ciddi çaba harcadığını belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Güvenli Turizm Sertifika sistemiyle her türlü önlemi alarak turizm faaliyetine başladık. Bu konuda dünyada öncü olan ülkelerin başında geliyoruz. Bugüne kadar getirdiğimiz başarımız çok önemli, bunu hem kış dönemi hem de 2021 yılı için sürdürülebilir kılmamız lazım. Şu anki önceliğimiz bu dönemdeki hareketliliğimizi sertifika programı çerçevesinde devam ettirebilmek."

Güvenli tatilde taviz verilmediği takdirde sezonun da uzayabileceğini ifade eden Yağcı, rakamlara ilişkin öngörülerin eylülde şekillenebileceğini sözlerine ekledi.