Üye Girişi
"Turizmin başkenti" Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor

21.06.2021 10:27

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından 11 ülkenin meclis başkanlarının katılacağı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu toplantısı bugün Antalya'da başlıyor.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından 11 ülkenin meclis başkanlarının katılacağı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu toplantısı bugün Antalya'da başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, yoğun diplomasi trafiğinin ardından dün sona erdi.

11 devlet ve hükümet başkanı, 41 dışişleri bakanı ve bakan seviyesindeki konuklar ile 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi ve üst düzey kişileri bir araya getiren forumda 2 gün boyunca 15 panel ile yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

11 ülkenin meclis başkanı Antalya'da buluşacak

Bir haftada iki önemli organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiği Antalya, yeni haftaya da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu toplantısı ile başlayacak. 11 ülkenin meclis başkanları bugün Antalya'da bir araya gelecek, toplantı ise iki gün sürecek.

Program kapsamında ilk gün GDAÜ PA Daimi Komite Toplantısı gerçekleştirilecek. Yarın ise 8. Genel Kurul oturumu, saat 11.00'de gündemin kabulü ile başlayacak.

GDAÜ PA ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasını yapacağı oturumda, katılımcı meclis başkanları da "Komşular Birlikte Görür: Bölgesel Dayanışmanın Geleceği İçin İş Birliği Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" konusunda değerlendirmede bulunacak. Oturumda, bölgesel ve uluslararası kuruluş temsilcilerine de söz verilecek.

Program, genel komite kararları, raporlar ile nihai deklarasyonun kabulü ile sona erecek.

Dünyaya Antalya'dan mesaj verildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Antalya'nın, diplomasinin nabzının tutulduğu iki önemli organizasyonu sorunsuz bir şekilde atlattığını söyledi.

Şehrin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet liderlerini, üst düzey yöneticileri ağırladığını anlatan Yazıcı, Antalya Diplomasi Forumu'nun bundan sonraki yıllarda da gelişerek, büyüyerek devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Antalya'nın, bir dünya kenti olduğunu, uluslararası bu tür organizasyonlarla bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Yazıcı, "Bu forum, Antalya'mız ve kentin geleceği için çok büyük şeyler vadediyor. Antalya bu tür diplomasi ve benzeri forumlar için uygun bir yer. Dünyanın gözbebeği Antalya'mızda, tüm dünyayı ağırlamaktan şeref ve onur duyuyoruz. Forumla tüm dünyaya Antalya'nın sesini, Antalya'dan dünyanın sesini tekrar tekrar duyurmuş oluyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın bugüne kadar birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını anımsatan Yazıcı, bu alanda tecrübeli olduğunu belirtti. Kentin doğası, tarihi, kültürü, turistik yapısı, kaliteli otelleri, kalifiyeli elemanlarıyla da uluslararası etkinliklere zenginlik sunduğunu ifade eden Yazıcı, Antalya'nın layıkıyla görevini yerine getirdiğini bildirdi.

Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor

Turizm kenti Antalya'nın bu tür organizasyonlarla farklı yüzünü de dünyaya gösterdiğini söyleyen Yazıcı, Antalya Diplomasi Forumu'nun ileriki günlerde tüm dünyanın konuştuğu forumlardan bir tanesi olacağını kaydetti.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu toplantısının başlayacağını hatırlatan Yazıcı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra 11 ülkenin meclis başkanlarının da Antalya'da bir araya geleceğini aktardı.

Antalya'da diplomasi trafiğinin devam edeceğini dile getiren Yazıcı, "Bu tür organizasyonlar Antalya'da rahatlıkla yapılabilir. Antalya bu organizasyonları da yüz akıyla gerçekleştiriyor. Bundan sonraki organizasyonları da başarımızla, kendimize olan güvenimizle yapmaya hazırız. Turizmiyle dünya markası olan Antalya, uluslararası diplomasi organizasyonlarıyla da farklı bir yüzünü dünyaya tanıtıyor." ifadesini kullandı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Antalya Diplomasi Forumu, Hükümet, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 'Turizmin başkenti' Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı 11:30 Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu 11:21 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti 11:10 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti 10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor 10:33 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı 10:22 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi 09:50 Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:31 Evlerinde ölü bulunan anne ve oğlu, "Bomba var" notu bırakıp intihar etmişler
11:29 Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı
11:22 ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
11:20 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
11:11 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
11:09 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
11:04 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
10:58 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti
10:32 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
Evlerinde ölü bulunan anne ve oğlu, Evlerinde ölü bulunan anne ve oğlu, "Bomba var" notu bırakıp intihar etmişler         
11:32
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı         
11:05
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi         
10:32
Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek         
09:56
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 11:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turizmin başkenti" Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement