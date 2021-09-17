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"Turizmin başkenti" Antalya'da fuar hareketliliği başlıyor - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya'da fuar hareketliliği başlıyor

17.09.2021 11:05

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde fuarların öneminin daha da arttığını belirterek, "Büyük fuarlarımız önümüzdeki hafta başlıyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde fuarların öneminin daha da arttığını belirterek, "Büyük fuarlarımız önümüzdeki hafta başlıyor. Otellerden alışveriş merkezlerine, taksicisinden restoranlara birçok sektörü kalkındırıyor. Fuarlar, kent ekonomisine yıllık 300 milyon lira girdi sağlıyor." dedi.

Bıdı, AA muhabirine, Türkiye'de salgından önceki dönemde fuarcılık sektöründe atağa geçildiğini, şimdi de fuarların yeniden açılmaya başlandığını söyledi.

Enerjiden tarıma, sağlıktan turizme, spora, peyzajdan kozmetik ürünlerine farklı alanlarda fuarlara ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Bıdı, 2022'nin fuar yılı olmasını beklediklerini ifade etti.

Bıdı, ANFAŞ'ın Türkiye'nin ikinci büyük fuar alanı olduğunu, 40 bin metrekare kapalı alan, 40 bin metrekare park yeri ve 1000 kişilik konferans salonu bulunduğunu bildirdi.

Fuar merkezinde 15 adet de birebir görüşmelerin yapıldığı, 10'ar, 20'şer, 200'er kişilik toplantı salonlarının bulunduğunu belirten Bıdı, "Dışarıda da bizim ilave fuar çadır kurulabilecek 20 bin metrekare alanımız var. Türkiye'nin en büyük fuarları Antalya'da yapılıyor. 24 Kasım'da Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacağız. En az 100 ülkeden alım heyeti gelecek. 100 binin üzerinde kişinin fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Fuarlardan herkesin para kazandığını söyleyen Bıdı, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama dönemlerinde alışveriş merkezlerinin, konaklama ve ulaşım sektörünün sık sık kendilerine "Ne zaman fuar düzenleyeceksiniz?" diye sorduğunu aktardı.

"Fuarlar, ülkelerin dünyaya açılan kapısıdır"

Bıdı, fuarların turizmin gelişmesine de önemli katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Fuarlar, ülkelerin dünyaya açılan kapısıdır. Büyük fuarlarımız önümüzdeki hafta başlıyor. Otellerden alışveriş merkezlerine, taksicisinden restoranlara birçok sektörü kalkındırıyor. Fuarlar, kent ekonomisine yıllık 300 milyon lira girdi sağlıyor. Salgın sürecinde duraklama oldu ancak bugünlerde tekrar hareketleniyor. Fuara paralı insanlar geliyor. Tatil için gelen bir turist günlük her şey dahil, uçak parası içinde 700 dolar ödüyormuş. Fuara gelen iş insanları kişi başı en az 3 bin avro harcıyor. Fuarlar gizli kasa, turizm elçisidir. Çünkü alışveriş yapıyor, hediye götürüyorlar, en güzel yerde kalıyor, iş insanı olduğu için buradaki arkadaşlarını yemeğe davet ediyor."

Firmaların fuarlarda ürünlerini tanıtarak ihracatı artırdıklarını ifade eden Bıdı, bu nedenle tüm belediye, valilik, ticaret odaları ve esnafın fuarları desteklemesi gerektiğini söyledi.

Düzenlenecek fuarlar

Fuarlarda salgın tedbirlerini uyguladıklarını, ziyaretlere aşı kartı olmayanların PCR testiyle alınacağını belirten Bıdı, kentte yıl sonuna kadar düzenlenecek fuarları şöyle sıraladı:

"22 Eylül'de Süs Bitkileri Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı, 30 Eylül'de Kozmetik, Saç ve Kuaför Ekipmanları Fuarı, aynı tarihlerde Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı, 7 Ekim'de 4. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı, 13 Ekim'de Enerji Teknolojileri Fuarı, 20 Ekim'de Yöresel Ürünler Fuarı, 27 Ekim'de Antalya Turizm Fuarı, 11 Kasım'da 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 24 Kasım'da ise Growtech Tarım Fuarı'na ev sahipliği yapacağız."

Antalya, Yatırım, Türkiye, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Turizmin başkenti' Antalya'da fuar hareketliliği başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Turizmin başkenti" Antalya'da fuar hareketliliği başlıyor - Son Dakika
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