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"Turizmin başkenti" Antalya'da ilk doz aşılama oranları yüzde 76,5'e ulaştı - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya'da ilk doz aşılama oranları yüzde 76,5'e ulaştı

13.08.2021 13:00

Mavi kategoriye geçen ve ilk doz aşılanma oranları yüzde 76,5'e ulaşan Antalya'da sağlık ekipleri, aşılama için yoğun mücadele veriyor.

Mavi kategoriye geçen ve ilk doz aşılanma oranları yüzde 76,5'e ulaşan Antalya'da sağlık ekipleri, aşılama için yoğun mücadele veriyor.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulaşın önünü kesmek ve hastaneye yatışları azaltmak için bir an önce aşı olunması gerektiğini söyledi.

Ekiplerin yoğun mesai harcadığını anlatan Hülür, "İlk doz aşılama oranında dün yüzde 75'e ulaşarak mavi kategoriye geçmiştik. Bakanımız açıklamıştı. Bugün itibarıyla yüzde 76,5'e ulaştık. Yapılan toplam aşı sayısı 2 milyon 800 bine ulaştı. Birinci doz 1 milyon 450 bin, ikinci doz 1 milyon 100 bin. Üçüncü doz aşı olanları da yükseliyor." diye konuştu.

Hülür, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak günlük aşı kapasitelerinin 65 bin olduğunu, günlük 45 bin aşı yapıldığını ifade etti.

Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hülür, şunları kaydetti:

"Tüm personelimizin emeğine sağlık, gerçekten çok yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Vatandaşların özellikle son günlerdeki yoğun ilgisinin bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Çünkü salgınla mücadelede en önemli silahımız aşı. Yoğun bakımlardaki hastaları yakinen takip ediyoruz. Özellikle yoğun bakımdaki ağır hastaların aşılarını yaptırmadığını görüyoruz. Aşı olanlar Kovid-19 olsa bile hafif atlatıyor. Yoğun bakımlara düşmemek adına üç doz aşımızı da yaptıralım."

Hülür, koronavirüs hastalığını geçirenlerin de 3 ay sonra aşılarını yaptırabileceğini sözlerine ekledi.

Turizmin başkenti Antalya'da ilk doz aşılama oranları yüzde 76,5'e ulaştı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkenti' Antalya'da ilk doz aşılama oranları yüzde 76,5'e ulaştı - Son Dakika


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