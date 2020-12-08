Turizmin başkenti Antalya'da renk cümbüşü - Son Dakika

Turizmin başkenti Antalya'da renk cümbüşü

08.12.2020 14:59
Turizmin başkenti Antalya'da renk cümbüşü, System.String[]

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış manzaraları yaşanırken, turizmin başkenti Antalya'da sonbahar, tüm renklerini, eşsiz güzelliklerini coşkuyla sunuyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış manzaraları yaşanırken, turizmin başkenti Antalya'da sonbahar, tüm renklerini, eşsiz güzelliklerini coşkuyla sunuyor.

Kent merkezinde spor yapmak ve sakin bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Atatürk Parkı ile Cam Piramit Kültür Merkezi'nin yanındaki ağaçlık bölge, sonbahar renkleriyle çekim merkezi konumunda.

Yeşilin, sarının, kızılın ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu park, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Uçuşan yaprakların arasında fotoğraf çektirenler, ağaçların arasında yürüyüş yapanlar, salgın başta olmak üzere günün stresini attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek çimlerin üzerinde kitap okudu.

Bazıları ise göldeki ördekleri besleyerek eğlenceli zaman geçirdi.

Fotoğraf tutkunları parklarda fotoğraf çekerek yaşanan renk cümbüşünü ölümsüzleştirdi.

Sonbahar, Antalya, Türkiye, Cam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmin başkenti Antalya'da renk cümbüşü - Son Dakika


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