"Turizmin başkenti" Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 600 bini geçti - Son Dakika

Turizm kenti Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 604 bin 387'ye ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 60 yaş üstündeki vatandaşlar ile sağlık personelinin ardından turizm sektörü çalışanları da aşılama kapsamına alındı.

Turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için görev yaptıkları tesislerin sezonda açık ve "Güvenli Turizm Sertifikası" almış olması şartı aranıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da da aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Gerek yaşları gerekse meslekleri gereği aşılama kapsamında bulunanlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor.

"Sadece uzmanlarımızın açıklamalarını dikkate alalım"

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının testlerine gönüllü katılmış olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, vaka sayılarındaki artışın özellikle sağlık çalışanlarını çok üzdüğünü söyledi.

Aşı kapsamına alınmasına rağmen aşı olmayanların bulunduğuna değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Aşı uygulaması sorunsuz ve hızlı şekilde devam ediyor. Ancak sırası geldiği halde çeşitli ön yargılar, kulaktan dolma bilgilerle aşı olunmaması bizleri gerçekten üzüyor. Bu bireysel bir karar değil, toplum sağlığını olumsuz etkileyen bir durum. Lütfen bu konuda sadece uzmanlarımızın açıklamalarını dikkate alalım. Aşı herkese uygulanmadan kurallardan asla taviz verilmemeli, maske, mesafe ve hijyene özen gösterilmelidir."

Kentte 1288 odada aşı yapılıyor

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de Antalya'da 15 Nisan itibarıyla yapılan aşı sayısının 604 bin 387'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının yüzde 84,9'unun aşılandığını belirten Hülür, 41 bin 91 sağlık personelinin aşılarını yaptırdığını söyledi.

Hastane, aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde toplam 1288 aşı odası bulunduğunu anlatan Hülür, "Huzurevi sakini aşılanma oranı yüzde 82,2, huzurevi çalışanı aşılanma oranı ise yüzde 85,3. Engelli bakımevlerindekilerin yüzde 78'i, buralarda çalışanların yüzde 82,9'u aşılandı. Birinci dozda 375 bin 154, ikinci dozda da 229 bin 233 kişiye aşıları yapıldı." diye konuştu.