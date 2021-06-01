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"Turizmin başkenti" Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı

01.06.2021 11:57

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, 1 milyon 7 bin 920 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanarak, hedef nüfusun yüzde 73,2'sinin aşılanması sağlandı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, 1 milyon 7 bin 920 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanarak, hedef nüfusun yüzde 73,2'sinin aşılanması sağlandı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Tüm aile hekimliklerinde, kamu ve özel hastanelerde oluşturulan aşı odalarında, vatandaşların güvenli şekilde taleplerine göre BioNTech ya da Sinovac aşısı olması sağlanıyor.

Sağlıkçılar, huzurevi ve bakımevi sakinleri ve çalışanları, 55 yaş üzeri nüfus ve eşleri, öğretmenler, polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, gazeteciler, kronik hastalığı olanlar ve sağlıkçıların eşlerinin yanı sıra turizm çalışanlarına da aşıları hızla uygulanıyor.

Aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen olmayanların bilinçlendirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna ekipleri de çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Çeşitli nedenlerle aşı yaptırmayan kişilere telefonla ulaşan ikna ekipleri, vatandaşlara aşının gerekliliğini ve kişiyi hastalığın ağır seyrinden nasıl koruduğunu anlatıyor. Ekipler, ikna olmayanları evinde, serasında, tarlasında da ziyaret ederek tereddütlerini gideriyor.

"Kapanma sürecini aşılama için avantaja çevirdik"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, kentin yüz bin nüfusta görülen vaka sayısı sıralamasının, tedbirlerin, vakalara ve temaslılara verilen birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin ve başarılı uygulandığını gösterdiğini söyledi.

Bu başarıda vatandaşların tedbirlere uyumunun da önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler kadar aşı çalışmalarının da hastalığın seyrinde ve vaka sayılarının düşmesinde çok olumlu katkıları var. İlimizde bu kapanma sürecini aşılama çalışmaları açışından da avantaja çevirdik. Bu süreçte de aşılama çalışmalarımız hız kesmeden başarılı bir şekilde devam etti. Şu ana kadar toplam 1 milyon 7 bin 920 doz aşı yapıldı. Aşı hakkı tanımlanan grubun, yani hedef nüfusun yüzde 73,2'sinin birinci doz aşısı, yüzde 53'nün ikinci doz aşısı yapıldı."

Antalya'da sağlık çalışanlarının yüzde 87,8'inin, 65 yaş üstünün yüzde 85,88'inin, huzurevi ve özel bakımevindeki vatandaşların yüzde 81,6'sının aşılandığını belirten Hülür, 50-64 yaş aralığının yüzde 67,74'ünün, sağlık çalışanlarının eşlerinin yüzde 50,79'unun aşı yaptırdığını anlattı.

Hülür, ikna ekibinin de aşı hakkı tanımlanan ancak yaptırmak istemeyen birçok kişiyi ikna ettiğini ve aşılanmasını sağladığını, salgın kurallarına uyulması halinde kentin risk tablosunun kısa sürede "mavi"ye döneceğini aktardı.

"Aşılama hem sağlığımız hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için önemli"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da Avrupa'nın aşıyla birlikte "yeşil bölge" olarak kullandıkları alanlar oluşturduğuna dikkati çekti.

Aşılamanın hızla devam ettiğini belirten Turgut, "Biz de Türkiye olarak bu yeşil bölgeleri oluşturduğumuzda hem tüm ekonomiye hem sağlığımıza hem de turizme olumlu etkileri olacaktır. Kendi aramızdaki istatistiğe göre, turizm sektörü çalışanlarının yüzde 60-70'inin aşılanmış olduğu görünüyor. Bu çok iyi bir durum." dedi.

Avrupa'nın aşı olan turistlere, uluslararası seyahat yapıp döndükten sonra karantina uygulamama kararı olduğunu hatırlatan Turgut, "Bu karar bizim için çok olumlu ama bunun hızlı bir şekilde ülkeler arasındaki anlaşmalarla acil olarak teyit edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmin başkenti Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı
Turizmin başkenti Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı
Turizmin başkenti Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı
Turizmin başkenti Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı

Antalya, Turizm, Polis, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkenti' Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı - Son Dakika


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