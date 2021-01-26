Turizmin başkenti Antalya, pandemiye rağmen 3.4 milyon turist ağırladı - Son Dakika

Turizmin başkenti Antalya, pandemiye rağmen 3.4 milyon turist ağırladı

26.01.2021 10:30
Turizmin başkenti Antalya, pandemiye rağmen 3.4 milyon turist ağırladı, System.String[]

Antalya, milyonlarca insanın pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın önemli bölümü evinden çıkamadığı 2020 yılında, 'Güvenli Turizm: Safe Tourism' modeliyle 3 milyon 435 bin civarında turist ağırladı. 2019'a göre 12 milyonu aşkın turist kaybı yaşanan kente gelen Rus turist sayısı ise 1.5 milyonu aştı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayı sonu itibarıyla kente gelen 3 milyon 382 bin 485 turist sayısına, aralık ayında 55 bine yakın turist daha eklenerek, toplamda 2020 yılı yabancı turist sayısı 3 milyon 435 bin civarında gerçekleşti.

Korona kaybı 12 milyonu aştı

2019'da 15 milyon 644 bin turist ağırlayan Antalya, yılın önemli bölümünde uluslararası uçuşların da durmasına yol açan koronavirüs nedeniyle 2020'de 12 milyon 200 bin kişiye yakın turist kaybı yaşadı.

Dünyaya örnek oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ve sektör iş birliğiyle hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikası Programı, koronavirüs sürecinde hem Türkiye, hem de Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da dünyaya örnek bir uygulama oldu. Tüm oteller maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere 157 kriterden oluşan sertifika programıyla fark yarattı.

Rusya'dan 1.5 milyon turist

2020 yılında Antalya en çok Rus turist ağırladı. Rusya'dan gelen turist sayısı 1.5 milyon civarında gerçekleşti. 2020'de Rus turistler açık ara birinci oldu ancak önceki yıla göre yaşanan kayıp yüzde 70 civarında ve 4 milyonun üstünde gerçekleşti. İkinci sıradaki Ukrayna'dan 560 bin civarında turist ağırlandı. Ukrayna pazarındaki kayıp ise yüzde 30 ve 250 bin kişi civarında yaşandı. 2020'de BDT ülkelerinden gelen turist sayısı toplamı da 2.5 milyonu geçti.

Almanya ilk defa üçüncü oldu

2020'ye kadarki dönemde uzun yıllar Antalya'ya en çok turist gönderen ülke olan, son birkaç yıldır da Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alan Almanya, ilk defa 2020 yılında üçüncülüğe geriledi. 350 bin civarında turistin geldiği Almanya'dan, önceki yıla göre yüzde 87 düşüş ve 2.3 milyonu aşkın kişi kaybı yaşandı.

Diğer ülkeler

En çok turist gelen diğer ülkelere bakıldığında 2020 yılında İngiltere'den 210 bin kişi gelirken, yüzde 70 düşüşle 500 bin civarı kayıp gerçekleşti. Polonya'dan 90 bin kişi gelirken, yüzde 84 düşüşle 500 bine yakın düşüş yaşandı. Beyaz Rusya'dan 65 bin, İsviçre'den 50 bin, Moldova'dan 47 bin, Romanya'dan 45 bin, Kazakistan'dan 38 bin, Hollanda'dan 28 bin, Sırbistan'dan 24 bin, Fransa'dan 24 bin, İsrail'den 20 bin civarında turist ağırlandı.

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Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Turizmin başkenti Antalya, pandemiye rağmen 3.4 milyon turist ağırladı - Son Dakika Magazin


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