"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu aştı - Son Dakika

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, yılın altı ayında 1 milyon 551 bin 633 turistin gelmesi sektörü sevindirdi.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle dünyanın değişik ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Salgın tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli şekilde tatil yapmanın keyfini sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı ocak-haziran döneminde salgına ve bazı uçuş ülkelerin kısıtlamalarına rağmen 1 milyon 551 bin 633 turist ziyaret etti.

Rusya 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke oldu. Rusya'yı, 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya, 90 bin 739 turistle Polonya takip etti.

"Sezona başlangıç için iyi rakamlar"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, AA muhabirine, Antalya'nın her milliyetten turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Turistlere güvenli tatil imkanı sunulduğunu belirten Turgut, "Kente şu ana kadar 1,5 milyon turistin gelmesi önemli. Geçen seneyle ilgili kıyaslanamayacak kadar iyi bir rakam. Bu rakamların çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kente en fazla turistin Rusya'dan geldiğine değinen Turgut, rezervasyonlara göre temmuz ve ağustosta gelecek turist sayılarının daha iyi olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Kente 6 Temmuz'da yurt dışından 250 uçağın geldiğini vurgulayan Turgut, "Hafta sonu yani 3-4 Temmuz'da uluslararası alandan kente 650 uçak geldi. Dün gelen uçaklardan 80'i Rusya'dan, 40'ı Ukrayna, 50'si Almanya'dan." ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki üç ayı çok iyi geçireceğimize inanıyorum"

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Rusların Türkiye tatiline başlamasıyla birlikte Antalya'nın eski günlerine dönmeye çalıştığını kaydetti.

Antalya'ya 26 Haziran'da 18 bini Rusya'dan toplam 60 bin turist geldiğini hatırlatan Yavuz, "Önümüzdeki üç ayı çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Sayıların artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.