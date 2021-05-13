Turizmin başkenti bayramın ilk gününde "tam kapanma" sessizliğine büründü - Son Dakika

Antalya Cumhuriyet Meydanı
Sokak hayvanlarını besleyen belediye görevlisi
Kaleiçi
Boş caddeler
Şehir merkezinde gezinti yapan turistler
Konyaaltı sahili
Konyaaltı sahilinde denize giren ve güneşlenen turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.
Kaynak: AA
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