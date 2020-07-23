"Turizmin başkenti"nde "güvenli otel" sayısı 301'e ulaştı - Son Dakika

Dünya turizminde önemli yere sahip Antalya'da, Güvenli Turizm Sertifikası başvurusu yapan 491 otelden 301'i belgelendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı, yerli ve yabancı turistlere "güvenli tatil" imkanı sunuyor.

İç pazarın ardından Ukrayna ve İngiltere'den gelen turistlerle hareketlenen Antalya'da, programa dahil olan otel sayısı her geçen gün artıyor.

Ziyaretçi sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, yerli ve yabancı turistlere sağlıklı ve keyifli tatil sunmak isteyen işletmeler, yerine getirdikleri Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerinin ardından belgelerini almaya hak kazanıyor.

301 otel, 30 restoran ile kafe belgelendi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sitesindeki "Konaklama Tesisi Belgelendirme ve Restoran, Kafe Belgelendirme Sorgulama" listesinden derlenen verilere göre, duyurusunun yapıldığı tarihten bu yana Antalya'dan 491 konaklama tesisi sertifika için başvuruda bulundu. 22 Temmuz itibarıyla bunlardan 301'i belgelendi. 190 işletmenin ise belgelendirme süreci devam ediyor.

Restoran, kafe tesislerinde ise 30 işletme belgesini aldı, 36 işletmenin süreci devam ediyor.

"Sertifikasyon tatilcilerin beklentilerini karşılıyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, dünyanın dört bir yanındaki tatilcilere hizmet veren Antalya'daki sektör temsilcilerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kovid-19 sürecine ilişkin çalışmalarına destek olduğunu söyledi.

Tüm dünyaya örnek olan Güvenli Turizm Sertifikası programının önemini sektör temsilcilerinin ilk günden itibaren anladığını ifade eden Atmaca, bu doğrultuda tüm otellerin sertifika kriterleri doğrultusunda tesislerinde yeniden düzenlemeye gittiğini dile getirdi.

Atmaca, tatilcilerin de özellikle sertifika alan otelleri tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tatilciler, sertifika sahibi otellere adım attıklarından itibaren sorunsuz bir tatil yapacaklarına inanıyor. Rezervasyon yaptıran yerli ve yabancı turistler, öncelikle Kovid-19 tedbirlerini soruyor. Sertifikasyon, tatilcilerin tüm sorularını yanıtsız bırakmıyor, beklentilerini karşılıyor. Bu doğrultuda sertifika alan otel sayısı her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki en kısa zamanda kentimizdeki tüm oteller bu sertifikayı alacak, misafirlerine kapıdan girer girmez beklenen güveni verecektir. Sertifika kapsamında POYD ve Eczacıbaşı ortaklığında 25 bin turizm çalışanına online eğitim verildi."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkin çalışma yürütülüyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın en fazla sertifikalı otele sahip kent olduğunu kaydetti.

Yakın zamanda başvuruda bulunan tüm otellerin sertifikayı almaya hak kazanacaklarına değinen Yağcı, "Güvenli Turizm Sertifikasyon sistemi düzenlemeleri çok önemli. Tüm işletme sahipleri de bu önemi en iyi şekilde biliyor. Hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe konularında etkin çalışmalar yürütülüyor." dedi.