"Turizmin başkenti"nde hareketliliğin nisanda Rus turistlerle başlaması bekleniyor - Son Dakika

"Turizmin başkenti"nde hareketliliğin nisanda Rus turistlerle başlaması bekleniyor

28.03.2021 11:09

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da turizm hareketliliğinin, nisanda Rus turistlerle başlamasını beklediklerini söyledi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da turizm hareketliliğinin, nisanda Rus turistlerle başlamasını beklediklerini söyledi.

Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri, bakir koyları ve doğal güzelliğiyle turistlerin gözde tatil merkezleri arasında yer alan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kente gelen turistlere, sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Salgına rağmen geçen sene 3 milyon 512 bin 910 turistin ziyaret ettiği Antalya'da, bu yıl daha fazla misafirin tatil yapması bekleniyor. Geçen yıl 1 milyon 509 bin 648 Rus turistin tatil yaptığı kentte, sezonun Rusya'dan gelecek turistlerle başlaması bekleniyor.

Tüm operatörler, nisan için hareketlilik içinde

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, turizmde alternatifler oluşturmak gerektiğini söyledi.

Antalya'nın misafirlerini beklediğini anlatan Atmaca, "Yeni sezon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Uçak ve koltuk durumuna baktığımızda nisanda Rusya ile hareketlilik başlayacak gibi görünüyor. Tüm operatörler, şu anda nisan için hareketlilik içindeler. Hemen akabinde Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı için rezervasyonlar başladı. İç pazarla birlikte bayramın da hareketli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Atmaca, Rusların da Türkiye'de tatil yapmayı sevdiğini ifade etti.

Her krizin kendi alternatiflerini yarattığını belirten Atmaca, salgın süreci sonrası daha fazla insanın tatile çıkması için yeni rotaların belirlendiğini dile getirdi.

"Ruslar Antalya'da tatil yapmayı seviyor"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Cem Kınay da Antalya'nın Ruslar için çok önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Aşı çalışmalarının iyi gittiğine, aşının seyahatlerde belirleyici rol üstleneceğine dikkati çeken Kınay, şunları kaydetti:

"Ruslar Türkiye'de en çok Antalya'ya geliyor, burada tatil yapmayı seviyorlar. 'Her şey dahil' sistemini de çok tercih ediyorlar. Dünyada bu sistemi en iyi uygulayan ülke Türkiye. Rusya'da özellikle Türk kökenli acenteler var, Rusların Türkiye'de tatil yapması için önemli atılımlar yapıyorlar. Türkiye'nin avantajı, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile sezona başlamasıdır. Geçen sene başarılı şekilde yürütüldü. Bu sene de misafirlere güvenli ve sağlıklı tatil imkanı sunulacak."

Turizmin başkenti nde hareketliliğin nisanda Rus turistlerle başlaması bekleniyor
Turizmin başkenti nde hareketliliğin nisanda Rus turistlerle başlaması bekleniyor
Turizmin başkenti nde hareketliliğin nisanda Rus turistlerle başlaması bekleniyor
Turizmin başkenti nde hareketliliğin nisanda Rus turistlerle başlaması bekleniyor

Antalya, Türkiye, Turizm, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkenti'nde hareketliliğin nisanda Rus turistlerle başlaması bekleniyor - Son Dakika


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