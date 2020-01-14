"Turizmin başkenti"nde oteller yeni rekor için hazırlanıyor

Turizmde 2020'de yeni rekora imza atmak isteyen "turizmin başkenti" Antalya'da, sektörün önde gelen bazı otellerinde yeni sezona yeni konseptle "merhaba" demek için tadilat başladı.

Geçen yıl 193 ülkeden ağırladığı yaklaşık 16 milyon turistle tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da kısa süreliğine sezona ara veren turistik tesisler, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Özellikle dünyaca ünlü turizm merkezleri Belek, Side, Alanya ve Kemer'deki otellerde, lobiler, restoranlar, odalar, dış mekanlar, havuzlar tadilata alındı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Türkiye'deki tesis doluluk oranlarına göre Antalya'nın zirvede yer aldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan geçen yılın 11 aylık verilerine göre, doluluk oranında İstanbul ve Muğla'nın önünde yer alan Antalya'nın tesise geliş sayısının 22,6 milyon kişi, geceleme sayısının ise 92,2 milyon olduğunu anımsatan Atmaca, kentin, ülke genelindeki bakanlık ve belediye işletme belgeli tesislerde de yatak kapasitesine göre, Türkiye'deki her iki yataktan birine sahip olduğunu belirtti.

Antalya turizminin hızlı büyüme kaydettiğini vurgulayan Atmaca, "Bu yıl için çift haneli büyüme hedefliyoruz, bu doğrultuda çoğunluğu 5 yıldızlı bazı tesislerde yeni sezon için hummalı bir çalışma başladı." diye konuştu.

Jennifer Lopez'i ağırlayan otel, konsept değiştiriyor

Geçen yıl dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ile İngiliz şarkıcı Anne Marie'yi ağırlayan Belek Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı turistik tesis Regnum Carya da yeni sezonda misafirlerine farklı bir konseptle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Regnum Carya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, otelin ana restoranı, terası, oturma alanları, odaları ve lobide değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Otelin henüz 6 yaşında olmasına rağmen misafirlerden gelen yorumlar doğrultusunda değişikliğe gittiklerini dile getiren Üstertuna, düzenleme ve tadilatları konuklarının beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Otelde, hareketli, sakin, müzikli, müziksiz alanlar oluşturduklarını, dünyanın değişik konseptlerine göre 8 restoran hazırladıklarını anlatan Üstertuna, bir restoranı ise Osmanlı gelenek ve göreneklerine göre tasarladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin turist sayısı bakımından dünyada 6. sırada yer aldığını ancak gelir noktasında ilk 10'da bulunmadığını belirten Üstertuna, "Amacımız mümkün olduğu kadar üst düzey, nitelikli turisti ağırlayabilmek, ortalama oda fiyatında yüksek birimi yakalayabilmek. Bunun için de çok yüksek kalite sunmanız gerekiyor. Aslında kaliteli hizmet sunuyoruz ama fiyatlar noktasında istediğimiz yerde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Sahibi oldukları otelde 151 milletten misafir ağırladıklarına dikkati çeken Üstertuna, en fazla Rusya, Almanya ve İngiltere'den turistlere hizmet verdiklerini söyledi.

Bir önceki yıla göre her pazarda artış olduğunu ifade eden Üstertuna, Thomas Cook'un iflasına rağmen İngiliz pazarında artış yaşandığını bildirdi.

Üstertuna, bu yıl dünya çapında 4 veya 5 ünlü ismi ağırlamayı planladıklarını da kaydetti.

"Turistler otellerde yeşil alan görmek istiyor"

ASB Süs Bitkileri Peyzaj firması sahibi Ayhan Dilmaç da yeni sezona hazırlanan otellerin yeşil alana önem verdiğini belirtti.

Özellikle bahçe düzenlemelerinde palmiye, hurma, limon, servi gibi bitkilerin çok tercih edildiğini dile getiren Dilmaç, şöyle konuştu:

"Önceden peyzaj için kullandığımız bitki ve ağaçları ithal ediyorduk ama artık kendimiz üretiyoruz. Bölgedeki otellerin büyük bölümüyle çalışıyoruz. Doğayla iç içe olmak isteyen oteller, yeşilliğe daha fazla önem veriyor. Sadece bahçede değil iç dekorasyonlarda da yeşilliği kullanıyorlar. Turistler de otellerde yeşil alan görmek istiyor."

Dilmaç, otellerdeki inşaat ve tadilat çalışmalarının bu dönemde oldukça yoğun olduğunu, martla birlikte yeşillendirme çalışmalarının hızlanacağını kaydetti.