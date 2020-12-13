"Turizmin başkenti"nde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'nın cadde, sokak ve plajlarında sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Ağırladığı turist bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da cadde, sokak, meydanlar ve plajlar sessizliğe büründü.

Normalde trafik yoğunluğu görülen Işıklar, Güllük, Konyaaltı caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nın sakin olduğu görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında da sessizlik hakim oldu.

Yağışın da etkili olduğu kentte, kısıtlamadan muaf tutulanların ya da market alışverişi yapmak için çıkan vatandaşların şemsiyelerle korunmaya çalıştıkları gözlendi.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, oluşturdukları kontrol noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.