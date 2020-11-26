"Turizmin başkenti", Ruslar için yine tatilin vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika

"Turizmin başkenti", Ruslar için yine tatilin vazgeçilmez adresi oldu

26.11.2020 11:01

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya gelen 3,5 milyona yakın turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya gelen 3,5 milyona yakın turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizm dünyada durma noktasına gelse de Türkiye aldığı tedbirler sayesinde ön plana çıktı. Önemli turizm destinasyonları sezonu açamadan kapatırken Antalya, yabancı rakiplerine göre daha hareketli bir sezon geçirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 26 Kasım'da 3 milyon 370 bin 582 yabancı turist ağırlayan kent, bu süreçte yine Rus misafirlerini konuk etmeye devam etti. Yaklaşık 1,5 milyon Rus turist, tatil için Antalya'yı tercih etti.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, geçen yıl tarihin en iyi sezonunu geçiren kentin, salgın döneminde önemli bir kayıp verdiğini ancak dünya genelindeki turizm hareketliliği içinde en önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sezonun özellikle 4 Ağustos'ta Almanya'nın Antalya ve Ege'yi riskli bölge statüsünden çıkarması ve 10 Ağustos'ta Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini başlatmasıyla açıldığını anlatan Yavuz, Ukrayna'dan gelen uçaklarla hareketlenen turizm sektörünün Rusya ve Almanya'dan gelen turistlerle hayat bulduğunu dile getirdi.

Rus turistlerin yüzde 98'i Türkiye'yi tercih etti

Yavuz, kente gelen turistlerin büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl seyahat eden Rus turistlerin yüzde 98'i Türkiye'ye geldi. Antalya'ya yılbaşından 23 Kasım'a kadar 1,5 milyon Rus turist geldi, geçen yıl aynı dönem bu rakam 5,5 milyondu. Antalya turizminde Rusya'nın ne kadar etkin rol üstlendiğini net şekilde görmekteyiz. Tek bir turistin bile beklenmediği ve salgın şartlarında durma noktasına gelen sezonda Rus misafirler 2020 turizm yılının can simidi oldu."

Rusların az da olsa kente gelmeye devam ettiğine değinen Yavuz, salgın sürecinde Rusya pazarının performansının dikkate değer olduğunu bildirdi.

Antalya'da sezon devam ediyor

Rusların Antalya'yı tercih etmesinde güneş, otel kalitesi, uygun fiyatlar, yakınlık ve salgın sürecinde ön plana çıkan güven konularının etkili olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Türk kökenli Rus tur operatörleri istikameti Antalya'ya çevirdi. Rusya hava trafiği adeta Antalya'ya sabitlendi. Dört büyük Türk kökenli operatör ağırlığını Türkiye'den yana koydu. Dört büyük tur operatörünün Türk menşeili olması büyük bir avantajdı. Diğer bir etken ise kapanan ülkeler yüzünden Rus misafirler için çok fazla seçenek kalmadı. Güneşli bir yaz tatili için Antalya, Küba ve Zanzibar arasında kalan Rus misafir, tercihini Antalya'dan yana kullandı. Üçüncü etken ise Türkiye'nin aldığı Kovid-19 tedbirleri Rus turistler için tatmin edici oldu. Ülkesindeki Kovid-19 vakaları ve tedbirlerini Türkiye'deki durumla karşılaştıran Rus misafir, Antalya'yı daha güvenli buldu."

Yavuz, Antalya turizminde Ukrayna'nın da etkin rol üstlendiğini söyledi.

Ukraynalı turistlerin sezon başından itibaren aralıksız gelişlerini sürdürdüğünü anlatan Yavuz, "Ukrayna'dan gelen turist sayısı 560 bin rakamına ulaştı. Bu rakamı da dahil edersek bu yıl Antalya'ya gelen her 3 turistin ikisi Rus ve Ukraynalı." dedi.

"Antalya ikinci evimiz"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da Ruslar için tatil kelimesinin Antalya ile özdeşleştiğini ifade etti.

Rusların Antalya'yı çok sevdiğine dikkati çeken Balcı, salgın sürecinde de kente olan ilginin arttığını kaydetti.

Rus misafirlerin Antalya'yı güvenli bulduğunu vurgulayan Balcı, "Güneşi, iklimi ve temiz olması dolayısıyla Ruslar en fazla Antalya'yı tercih ediyor. Antalya bizim ikinci evimiz gibidir. Kent, kaliteli, güvenli ve alternatif turizm sunuyor. İnanç turizmi açısından da Antalya bizim için önemli. Demre'de Aziz Nikolas Kilisesi var. Bir Rus, yılda birden fazla kente gelir, tatilini, sporunu yapar, kiliseyi ziyaret eder." diye konuştu.

Balcı, kentteki Rus yerleşiklerin sayısının da bu yıl arttığını bildirdi.

Antalya, Türkiye, Turizm, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkenti', Ruslar için yine tatilin vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika


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