Üye Girişi
"Turizmin başkenti" sağlıkta da yabancıların gözdesi - Son Dakika

"Turizmin başkenti" sağlıkta da yabancıların gözdesi

01.09.2021 12:45

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, özellikle son yıllarda sağlık turizminde de atağa geçen Antalya'da, dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastaların sağlığına ve istedikleri görüntüye kavuşması sağlanıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, özellikle son yıllarda sağlık turizminde de atağa geçen Antalya'da, dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastaların sağlığına ve istedikleri görüntüye kavuşması sağlanıyor.

Denizi, kumu, güneşi, tesisleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Antalya, sağlık turizmi kapsamında da güçlü altyapısı, başarılı hekimleri ve teknolojik cihazlarla donatılmış sağlık merkezleriyle öne çıkıyor.

Sağlık turizmi sertifikası alınan merkezlerde, organ nakillerinden büyük ameliyatlara, diş tedavisinden saç ekimine, estetik operasyonlara kadar sağlıkla ilgili her alanda hizmet sunuluyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı hastalar, sağlıklı şekilde ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yabancılar Türkiye'deki tedaviden memnun

Kolombiya'dan gelen Marianella Bustamante Calancia, AA muhabirine, diş sorunlarının 5 yıl önce başladığını, ülkesinde operasyon geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadığını dile getirdi.

Türkiye'deki doktorların alanlarında profesyonel olduğunu vurgulayan Calancia, "Tedavim kısa sürede tamamlandı. Ağrılarımdan kurtuldum, gülüşüm bile değişti." dedi.

Rusya'dan gelen 35 yaşındaki Natalia Evrikova da uzun yıllardır diş hastalığının olduğunu, tedavi için arkadaşının önerisiyle Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Kısa sürede ağrılarından kurtulduğunu anlatan Evrikova, "İşlemler ağrısızdı. Memnun ayrılıyorum." diye konuştu.

ABD'de geçirdiği 3 burun ameliyatında şifa bulamayan hasta Antalya'ya geldi

Washington'da yaşayan ve 11 yaşında geçirdiği trafik kazasında burnu kırılan 21 yaşındaki Gabriella Rizkallah, 14, 16 ve 18 yaşında burun ameliyatı olmasına rağmen nefes almakta güçlük çektiğini, görüntü olarak da sorunlar yaşadığını söyledi.

Dördüncü ameliyatının riskli bulunduğunu dile getiren Rizkallah, uzun araştırmalar sonucunda Antalya'daki bir KBB kliniğine başvurduğunu anlattı. Burada başarılı bir operasyonla sorunları giderilen ve estetik olarak da istediği görüntüye kavuşan Rizkallah, "Kliniği sosyal medyada buldum, yorumları okudum. Operasyon yaptıranlar mutluydu. Ben de Türkiye'yi tercih ettiğim için mutluyum. Artık rahat nefes alabiliyorum, istediğim görüntüye de kavuştum." dedi.

"20'lik dişimin tamamen çıkması gerektiğini söylediler"

Kazakistan'dan tedavi için gelen 25 yaşındaki Dana Rakhymbekkyzy ise 20'lik dişinin ete gömülü olduğunu ve çok ağrı yaptığını anlattı.

Başvurduğu hastanelerde dişi yeterince çıkmadığı için operasyon yapılmadığını aktaran Rakhymbekkyzy, "Daha önce tatil için gelmiştim, şimdi tedavi oldum. Geldiğimde durumumun biraz kötü olduğu söylendi ama başarılı bir şekilde 20'lik dişim çekildi. Artık rahatça gülümsüyorum, moralim iyi çünkü dişlerim için hiçbir endişem yok." diye konuştu.

Afrika ülkesi Gabon'dan gelen Raissa Bibalou da uzun yıllardır süren diş rahatsızlığının Antalya'da tedavi edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Fransa'dan gelen Melanie İğnelioğlu ise Türkiye'nin diş tedavisi konusunda çok daha başarılı olduğunu ve teknolojik donanımdan etkilendiğini belirtti.

"Burun, genel sağlık için de önemli"

Sağlık turizmi hizmeti sunan kliniğin sahibi KBB uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı da burunları tıkalı olan insanların ağızlarından sık sık nefes aldıkları için boğaz kuruluğu, kronik farenjit, akciğer enfeksiyonları, alerjik problemler, kalp rahatsızlıkları yaşayabildiğini söyledi.

Burun tıkanıklığının ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Balıkcı, "Sadece kozmetik için değil, burun sağlığını koruyarak işlem yapıyoruz. Bazen estetik için gelen kişilerin, fonksiyonel sorunları varsa ikisini aynı anda düzeltiyoruz." diye konuştu.

Balıkcı, bu yıl 62 ülkeden yabancıya tedavi hizmet verdiklerini, Türkiye'nin birçok hastalığın tedavisinde dünyada öncü olduğunu anlattı.

Diş kliniğinin sahibi ve diş hekimi Rıdvan Ballıpınar da yüksek tedavi kalitesinin sağlık turizmine ilgiyi artırdığını vurguladı.

Yurt dışında 1,5 ay süren tedavileri bir haftada tamamladıklarını anlatan Ballıpınar, "Sağlık turizmiyle ihracat yaparak, önemli döviz girdisi sağlıyoruz. Devletimiz sağlık turizmine önemli teşvikler sağlıyor." dedi.

"Sağlık turizmi, Antalya'nın petrolü olacak"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise organ nakillerinden kompozit doku nakillerine, özellikli ameliyatlara kadar her türlü tedavi hizmetini sunduklarını söyledi.

Sağlık turizminin sadece hastaneleri değil birçok sektörü olumlu etkilediğini anlatan Özkan, "Sağlık turizmiyle ilgili mevzuat değişikliği gerekiyor. Sağlık turizmi, Antalya'nın petrolü olacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat da "Ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik, kalite ve ekonomik olarak çok tercih edilen bir ülkeyiz. Avrupa ülkelerinde bazen bir randevuyu 18 ayda alınırken, bizde bu 1-8 gün arasında alınabiliyor." dedi.

Turizmin başkenti sağlıkta da yabancıların gözdesi
Turizmin başkenti sağlıkta da yabancıların gözdesi
Turizmin başkenti sağlıkta da yabancıların gözdesi
Turizmin başkenti sağlıkta da yabancıların gözdesi
Turizmin başkenti sağlıkta da yabancıların gözdesi

Sağlık turizmi, Estetik, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkenti' sağlıkta da yabancıların gözdesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi 13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi 13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti 13:15 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı 12:56 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

Son Dakika Haberleri
13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar
13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu
13:14 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
13:09 Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak
12:55 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
12:42 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı         
14:03
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak         
13:09
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 14:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turizmin başkenti" sağlıkta da yabancıların gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement