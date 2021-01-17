Antalya Cumhuriyet Meydanı
Devriye görevi yapan polis ekipleri
Boş park ve caddelerden görüntüler
Antalya Yat Limanındaki sessizlik
Konyaaltı sahili
Sahilde gezinti yapan turistler ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
Kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise sadece turistlerin yürüyüş yaptığı görüldü.
Kentte, polis ekipleri ise devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika