Son Dakika Haberleri: Turizmin başkentinde bayram yoğunluğu
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Turizmin başkentinde bayram yoğunluğu

8 dakika önce

Antalya sahillerinden detay görüntüler Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı ve Lara Plajları'na akın etti.

Turizmin başkentinde bayram yoğunluğu, System.String[]
Antalya sahillerinden detay görüntüler
Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı ve Lara Plajları'na akın etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:09 Kaynak: AA
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