Turizmin başkentinde bayram yoğunluğu

Antalya sahillerinden detay görüntüler Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı ve Lara Plajları'na akın etti.

Antalya sahillerinden detay görüntüler

Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı ve Lara Plajları'na akın etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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