Turizmin başkentinde bayram yoğunluğu
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Antalya sahillerinden detay görüntüler Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı ve Lara Plajları'na akın etti.
Antalya sahillerinden detay görüntüler Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:09 Kaynak: AA
Sahilde güneşlenen ve denize giren turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı ve Lara Plajları'na akın etti.
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