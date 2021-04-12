"Turizmin başkentinde" hava yolu trafiği hareketleniyor - Son Dakika

"Turizmin başkentinde" hava yolu trafiği hareketleniyor

12.04.2021 11:09

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, bu yıl daha fazla turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, bu yıl daha fazla turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yılı 3,5 milyon turistle kapatan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yeni sezon için de umutlu.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile havalimanından otellere kadar her alanda alınan tedbirlerle "sağlıklı ve keyifli" tatilin adresi olan kentte, hava yolu trafiği de hareketlenmeye başladı.

13 ülkeden 247 bin 762 yolcu kente geldi

Çoklu üst yönetici modeliyle hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, Genel Müdür Bilgihan Yılmaz, AA muhabirine, yıl başından bu yana aktif olarak 13 ülkeden uçak trafiği yaşandığını söyledi.

Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-31 Mart döneminde 1102'si Rusya'dan olmak üzere 1790 uçağın iniş yaptığını aktaran Yılmaz, "Üç ayda yurt dışından gelen yolcu sayısı 247 bin 762 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 187 bin 456'sı Rusya'dan, 27 bin 105'i Almanya'dan, 9 bin 739'u ise Kazakistan'dan." dedi.

Bu ülkelerin dışında Kırgızistan, Ukrayna, İran, İsviçre, Ürdün, Polanya, Özbekistan, Azerbaycan, Avusturya, İsveç'ten de hava trafiği akışının olduğunu vurgulayan Yılmaz, hareketliliğin, özellikle son 10 günde arttığını bildirdi.

Ülkelerde normalleşme adımlarının atılmasıyla hareketliliğin daha da artacağını anlatan Yılmaz, "Yaz sezonunda, başta Rus pazarı olmak üzere Ukrayna ve İngiltere pazarının hareketleneceğini öngörmekteyiz. 2019 yaz sezonunda ulaşılan rakamları yakalayamasak da 2020 yaz sezonundan daha iyi olacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Avrupa pazarı, aşılanmanın yaygınlaşmasıyla büyüyecektir"

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda görev yapan Genel Müdür Deniz Varol da havalimanındaki hareketliliğin artarak devam ettiğini belirtti.

Havalimanında hizmet verilen yolcu sayısının geçen yıldan daha fazla olacağını aktaran Varol, "Aşılamaların hızlanması ve Avrupa pazarında güvenin artması seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesini beraberinde getirecek. Bu da tüm önlemlerin titizlikle uygulandığı turizm bölgelerimize, başta Antalya'ya çok olumlu yansıyacaktır. Avrupa pazarının, aşılanmanın yaygınlaşmasıyla sezon içerisinde artarak büyüyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya, turist, Turizm, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkentinde' hava yolu trafiği hareketleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi

Son Dakika Haberleri
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
10:20 Cari açık 2.6 milyar dolar: Gider geliri karşılayamayınca cari işlemlerde açık çıktı
09:45 Hande Erçel'in ev hali fotoğraflarındaki kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklattı
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı         
11:59
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti         
11:36
İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu         
11:25
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor         
11:20
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti         
11:06
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor         
10:49
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi         
10:00
Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi         
09:40
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 12:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turizmin başkentinde" hava yolu trafiği hareketleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei