Turizmin dijital rotası 'Altınrota' - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, Ankara'nın kalbi Altındağ'da turizmi canlandırmak için ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. Akıllı Turizm Rotası Projesi "Altınrota" çok yakında hizmete girecek.



Altındağ'da turizm sektörünü canlandıracak "Altınrota" uygulaması çok yakında başlayacak. Türkiye Belediyeler Birliğince destek almaya hak kazanan "Akıllı Turizm Rotası Projesi", Altındağ'ın turizm değerine değer katacak. "Akıllı Turizm Rotası" uygulamalarının dünyanın gelişmiş turizm bölgelerinde uygulandığını ve ziyaretçilere büyük kolaylıklar sağladığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Akıllı turizm uygulaması turizm hizmetleriyle internet teknolojisinin imkanlarını bir araya getirerek, seyahat etmeyi deyim yerindeyse akıllılaştırıyor. Bugün dünyada pek çok gelişmiş ülkede bu uygulama kullanılıyor. Biz de devrim niteliğindeki bu teknolojiyi, dünyadaki diğer turizm merkezleriyle birlikte, Altındağ'da da hizmete sokuyoruz. Çünkü hep söylediğimiz gibi, Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi" dedi.



"2023 turizm hedeflerine ulaşacağız"



Altınrota uygulamasında Altındağ'daki müzelerden restoranlara, otellerden sağlık merkezlerine kadar tüm detayların yer alacağını belirten Başkan Balcı, "Altındağ, çok zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip Bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere değerine değer katılmış olarak aktarmak bizim en önemli görevimiz 2023 turizm hedeflerinde de belirtildiği gibi, Altındağ'da turizmi canlandırmak için göreve geldiğimizden beri canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Projenin detayları hakkında da bilgi veren Başkan Balcı şunları kaydetti:



"Altınrota projemizle yerli ve yabancı turistlere bulundukları konumlara veya beklentilerine göre alternatif rotalar sunacağız. Bu uygulama sayesinde, turizm rotalarının güzergah ve içeriklerini belirleyecek, bu bilgileri çeşitli yabancı dil seçenekleriyle ziyaretçilere aktaracağız. Uygulamaya giren bir kullanıcı, sanal gerçeklik, kısa film gibi uygulamalar aracılığıyla, ziyarete geldiği noktayı daha iyi anlayabilecek ve daha verimli bir ziyaret gerçekleştirebilecek. Bu uygulama sayesinde, turizmde erişilebilirliği, bilinirliği ve şehirlerarası turizm trafiğinin arttırılmasını hedefliyoruz."



Engelli bireyler de unutulmadı



"Altınrota" mobil uygulaması geliştirilirken engelli bireylerin de unutulmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Engelli bireyler de göz önünde bulundurularak, görme engellilere yönelik sesli anlatım ve işitme engellilere yönelik işaret dili de kullanılacak. Ayrıca uygulamaya, tarihi ve turistik yerlerin tanıtım videoları da hazırlanarak eklenecek. İlk etapta ilçemiz için hazırlanacak akıllı turizm rotası uygulamasının, daha sonra iş birlikleriyle güçlenmesi ve gelişmesini planlıyoruz. Uygulamaya süreç içerisinde, taleplere göre, yeni rotalar eklemeyi hedefliyoruz" dedi.



"Altındağ kazanacak, Ankara kazanacak"



Altınrota uygulaması ile Ankara'ya gelen turistlerin seyahat sürelerini daha iyi planlayacaklarına, bölgede kalış sürelerini uzatacaklarına ve şehirlerarası turizm köprüsünün kurulacağına inandığını söyleyen Balcı "Sonuçta Altındağ kazanacak, Ankara kazanacak, ülkemiz kazanacak. Ankara'da turizm gözle görülür derecede değişecek, turizm sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletmeler canlanacak ve ülkemiz turizmi dünya piyasasında rekabetini artıracak inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA