Turizmin en büyük umudu aşı - Son Dakika

Turizmin en büyük umudu aşı

16.11.2020 11:10
Turizmin en büyük umudu aşı, System.String[]

Profesyonel otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, turizmin tarihindeki en zor kış sezonuna hazırlandığını belirterek, "En büyük umudumuz son birkaç gündür yoğun bir şekilde gündemde olan aşı.

Profesyonel otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, turizmin tarihindeki en zor kış sezonuna hazırlandığını belirterek, "En büyük umudumuz son birkaç gündür yoğun bir şekilde gündemde olan aşı. Bir aşı dibe vurmuş turizmin en hızlı şekilde ayağa kalkmasını sağlayacak" dedi.

Turizm sektörünün sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin önemine dikkat çeken Atmaca, Türkiye turizminin pandemide büyük bir başarı elde ettiğini kaydetti. Atmaca, "Mart ayında tamamen bitmiş bir sektör olan Türkiye turizmi dünyanın birçok destinasyonu kapalıyken büyük bir mücadele vererek güzel bir iş çıkardı. Kimse gelen turist sayısını, geçmiş yılları ya da kişi başı geliri sorgulamamalı. Sorgulanması gereken tek konu, dünya turizmi durmuşken kapasitenin yarısını açabilmek ve ayakta kalabilmek. Bu çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Kış dönemi turizmine de değinen Atmaca, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın durduğu bir dönemde çok geç ama çok hızlı bir giriş yapan turizm Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde tarihinin en zor kış sezonuna hazırlanıyor. Hiçbir zaman kış bu kadar karanlık olmamıştı. Ama bu Covid virüsünün yine çıldırmış olması nedeniyle ana tedarik pazarlarımızın hemen hemen hepsinde şu an seyahat uyarısı var. Sadece Rusya ve Ukrayna şu an gelmeye devam ediyor. Bu sayıda çok az olduğu için Ekim ayı sonu itibariyle Temmuz' da büyük bir hızla başladığı yolculuğu aynı hızlı bitirdi. En büyük umudumuz son birkaç gündür yoğun bir şekilde gündemde olan aşı. Bir aşı dibe vurmuş turizmin en hızlı şekilde ayağa kalkmasını sağlayacak. Bizler de eskisi gibi aynı inanç ve azimle işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine eskisi gibi gülümseyeceğiz, sarılıp kucaklaşacağız, bizi biz yapan değerlere sahip çıkacağız." - ANTALYA

Turizmin en büyük umudu aşı

Yönetim Kurulu, Turizmi, Mart, Otel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmin en büyük umudu aşı - Son Dakika Ekonomi


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