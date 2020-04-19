Turizmin gözde kentleri sessiz günler yaşıyor - Ölüdeniz/Kelebekler Vadisi - Son Dakika

Fethiye Ölüdeniz'deki sakinlik

Boş sahiller

Kelebekler Vadisi'ndeki sakinlik MUĞLA - Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Muğla, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Muğla'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma denetimlerini sürdürdüğü kentte sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Muğla'nın tanınmış turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça'da da cadde ve sahiller boş kaldı.