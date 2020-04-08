Turizmin gözde merkezi Kaş'ta tedbirler artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizmin gözde merkezi Kaş'ta tedbirler artırıldı - Son Dakika

Turizmin gözde merkezi Kaş'ta tedbirler artırıldı

6 saat önce

Korona virüs yasağı öncesinde Antalya dışından gelen misafirler nedeniyle yoğunluğun yaşandığı gözde tatil merkezi Kaş'ta salgına karşı tedbirler artırıldı.

Turizmin gözde merkezi Kaş'ta tedbirler artırıldı, System.String[]

Korona virüs yasağı öncesinde Antalya dışından gelen misafirler nedeniyle yoğunluğun yaşandığı gözde tatil merkezi Kaş'ta salgına karşı tedbirler artırıldı. Kaş'ta ilk etapta 15 bin maske ve eldiven dağıtılacağını açıklayan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bu sayıyı 50-60 bin civarına çıkarıp dağıtım sağlayacağız. Kesinlikle evde kalalım, bu illet ortadan kalktığında hep beraber Kaş'ın güzelliklerini yaşayalım" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşa ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamasının ardından Kaş Belediyesi çalışma başlattı. İlçe genelinde düzenli şekilde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımına başladı. İlçedeki esnaflara ve vatandaşlara ilk maske ve eldiven dağıtımını Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş gerçekleştirdi.


Başkan Ulutaş ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kaş'ın 54 mahallesinde, özellikle yerleşimin fazla olduğu mahallelerimizde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında vatandaşlarımızın toplu bulunduğu alanlarda her türlü önlemleri alıyoruz. Maske ve eldiven dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Dezenfekte tünelleri kuruyoruz. Belediye önü, hastane ve pazar yerlerinde kurmaya başladığımız bu tünellerle vatandaşlarımızın dezenfekte olmasını sağlıyoruz" dedi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Kaş'ta ilk etapta 15 bin maske ve eldiven dağıtılacağını açıklayan Başkan Ulutaş, "Bu sayıyı 50-60 bin civarına çıkarıp dağıtım sağlayacağız. Ekiplerimiz günbegün çalışmalarını süratle sürdürüyor" diye konuştu.


"Kaş'a gelmeyi erteleyin"


Başkan Ulutaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası büyükşehirlere gelmenin mümkün olmadığını hatırlatarak, Antalya'nın diğer ilçelerindeki vatandaşların da bu dönemde Kaş'a gelmemesini, salgının sona ermesiyle birlikte ilçeyi ziyaret etmelerini tavsiye etti. Bu süreçte Kaş'a gelmek isteyenlerin bu isteği ertelemesini isteyen Başkan Ulutaş, "Bu ciddi bir vaka, bu vakayı hep birlikte atlatmaya çalışacağız. Bunun için de hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Kesinlikle evde kalalım, bu illet ortadan kalktığında hep beraber Kaş'ın güzelliklerini yaşayalım" dedi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:41 Kaynak: İHA

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