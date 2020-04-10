Turizmin gözdesi o ilçelere giriş çıkış yasağı geldi - Son Dakika

- Turizmin gözdesi o ilçelere giriş çıkış yasağı geldi

Ayvalık ve Edremit'in de olduğu turistik noktalara hafta sonu giriş çıkış yasağı getirildi

BALIKESİR - Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi ile Balıkesir'in turistik ilçeleri olan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'e korona virüs salgını dolayısı ile hafta sonu giriş çıkış yasağı getirildi.

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Balıkesir'de uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği aşağıdaki ek kararlar alındı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "10 Nisan 2020 Cuma (bugün) gününden itibaren, 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günleri Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde yaşayan/ bulunan tüm vatandaşlarımız (ikamet edenler) hariç belirtilen ilçelerimize (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit) "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına" göre özel araçlarla giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklanmıştır. Bu ilçelerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilçelerinde kalmaları esas olacaktır. Bu ilçelerimizde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilçelerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen ilçelerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.