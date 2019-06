Turizmin gözdesi "Sümela" ziyaretçilerini bekliyor

MELTEM YILMAZ - Sümela Manastırı , 4 yıldır süren restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından konuklarını ağırlamaya başladı. Trabzon 'un Maçka ilçesinde Karadağ 'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu Sümela Manastırı, içerisindeki birinci avluya kadar olan ilk bölümü ile 25 Mayıs Cumartesi günü ziyarete açılmasının ardından ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Manastır, bahara özgü manzarasının yanı sıra tarih, doğa ve kültürü bir arada yaşamak isteyenlere eşsiz güzellikler sunuyor.Yöreye gelen turistler, alternatif olarak seyir terasları ile hem Sümela Manastırı'nı kuş bakışı görebiliyor hem de Aya Varvara Manastırı'nı gezerken Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor.Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği , yoğurt ile tereyağı gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı da buluyor.Konaklamanın yanında trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de sunan Sümela, her dönem olduğu gibi Ramazan Bayramı tatilinde de unutulmaz bir tatil imkanı sunacağı gezginlerini bekliyor."Her geçen gün daha fazla turist ağırlamayı hedefliyoruz"Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan , AA muhabirine, ilçenin bölge ve ülke turizminde parlayan bir yıldız haline geldiğini, önemli turizm destinasyonlarını manastır ve kiliselerin oluşturduğunu belirtti. Koçhan, Sümela Manastırı'nın da bu kapsamda her dönem ön plana çıktığını vurguladı.Koçhan, Sümela Manastırı'nın kapalı döneminde dahi ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Sümela Manastırı'mız 4 yıldan sonra ziyarete açılan ilk bölümü ile misafirlerini ağırlamaya başladı ve açıldığı günden itibaren müthiş bir ilgi var. Bu ilginin Ramazan Bayramı tatili boyunca artarak devam edeceğine inanıyoruz. Her geçen gün daha fazla turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi."Restorasyonun tam anlamıyla 2020'de bitirilmesi hedefleniyor"Koçhan, restorasyonun detayları hakkında da şu bilgilendirmede bulundu:"Patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları ve bazı bölümlerle ilgili detaylar tamamlandı. Taş düşme tehlikesi önlemleri kapsamında da giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması da yapıldı."Restorasyon çalışmalarının tam anlamıyla 2020'de bitirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Koçhan, Kültür ve Turizm Bakanlığına da katkılarından ötürü teşekkür etti.