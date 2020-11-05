Turizmin kalbi Kocaeli'de attı - Son Dakika

Turizmin kalbi Kocaeli'de attı

05.11.2020 12:46
Turizmin kalbi Kocaeli'de attı, System.String[]

Pandemi sürecinin tatil anlayışını değiştirdiği günümüzde, farklı alternatifler sunarak öne çıkan Kocaeli, Türkiye genelinden turizmcileri ağırladı.

Pandemi sürecinin tatil anlayışını değiştirdiği günümüzde, farklı alternatifler sunarak öne çıkan Kocaeli, Türkiye genelinden turizmcileri ağırladı.

Tarihi, kültürü ve doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kocaeli, artık daha fazla turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde TÜRSAB ile Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği'nin paydaşlığında turizm sektörünün öncüleri Kocaeli'de bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'na turizm sektörü işletmecileri ve acente sahiplerinin yer aldığı sektör buluşması yapıldı.

Türkiye genelinden yüze yakın seyahat acentesinin katıldığı programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Kocaeli'deki çok sayıda turizm işletmesi katıldı. Sektör temsilcilerinin buluşturulduğu etkinlikte Karadeniz kıyıları, Samanlı dağları, yürüyüş yolları, gölleri ve yeşil alan bakımından 4 Mevsim turizm olanağı sağlayan Kocaeli'nin fırsatları konuşuldu.

Türkiye'nin en zengin şehirlerinden birinin Kocaeli olduğunu vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli, ödenen vergiler bakımından Türkiye'nin 3'üncü şehri. Bursa'nın 10 katı vergi veren bir şehir. İleriki dönemlerde Bilişim Vadisi başta olmak üzere turizmin çeşitlenmesinde farklı alanları önümüze koyabilecek bir şehir. Ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Az tanıtmışsak bu bizim eksikliğimiz. Kocaeli'yi artık vitrine koymak istiyoruz. Vitrine çıktığında herkesin ilgisini çekebilmeli Kocaeli. Önemli olan sizlerle yakın temas kurmak. Eksik olan ne varsa tamamlamak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de en önemli unsurun tanınmak, bilinmek olduğunu kaydetti. Çakmak, "Kocaeli; hava, kara, deniz, demir yollarıyla rahat ulaşım imkanına sahip, nadide şehirlerden biriyiz. Maceraya bir adım yakınız. Doğaya bir adım yakınız. Denize bir adım yakınız. Sağlığa bir adım yakınız. İstanbul'a bir adım yakınız. Onlarca ülkeye birkaç saat yakınız. Oluşturacağımız sinerjinin Kocaeli'nin turizmde marka olmasına büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sektör buluşması pandemi süreci nedeniyle dar kapsamlı planlanmıştır. Önümüzdeki süreçte yurt içi ve yurtdışı acentaların da katılacağı tüm Kocaeli'yi kapsayacak şekilde planlayacağız. İkincisi daha uzun süreli ve farklı destinasyonları da kapsayan detaylı bir program olarak organize edilecek" diye konuştu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu ifade etti. Türkiye için turizmin son derece önemli olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Dolayısıyla bizdeki yıpratması çok daha yüksek oldu. Önümüzdeki yılların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu süreci omuz omuza atlatacağız. Pandemi ile turizm de dönüşüme uğradı. Karavan, doğa turizmi tüm dünyada arttı. Kocaeli bu anlamda son derece elverişli bir yer. Kış ve kongre turizmine de hizmet verecek kapasiteye sahip. Kocaeli'yi daha fazla hatırlatmamız lazım" şeklinde konuştu.

Öte yandan seyahat acenteleri temsilcilerinin Kocaeli turizm destinasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarıyla, kış ve yaz turizmi için tur paketleri oluşturarak, Kocaeli'ye gelen turist sayısının arttırılması hedefleniyor. Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'yla Kocaeli'ye gelecek turist ile şehrimizin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor. - KOCAELİ

Turizmin kalbi Kocaeli'de attı
Turizmin kalbi Kocaeli'de attı
Turizmin kalbi Kocaeli'de attı

Türkiye, Kocaeli, Turizmi, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmin kalbi Kocaeli'de attı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı! Arkasından casusluk şüphesi çıktı         
10:54
Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu         
10:24
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
10:15
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 12:51:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmin kalbi Kocaeli'de attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei