Son Dakika Haberleri: "Turizmle ilgili bu ortamı, fırsata çevirmemiz gerekiyor"

"Turizmle ilgili bu ortamı, fırsata çevirmemiz gerekiyor"

1 saat önce

Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'nin geleceğinin turizmle birlikte yapılması gerektiğiyle ilgili fikir birliği, kanaat oluştu.

Turizm Bakanı Ersoy, " Türkiye'nin geleceğinin turizmle birlikte yapılması gerektiğiyle ilgili fikir birliği, kanaat oluştu. İlk kez böyle bir ortam yaratılmış oluyor. O yüzden bizim, bütün turizmciler olarak aklımızda bunu tutarak, bu olayı fırsata çevirmemiz gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:40 

Türkiye, Ekonomi
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