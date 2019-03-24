"Turizmle ilgili bu ortamı, fırsata çevirmemiz gerekiyor"
1 saat önce
Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'nin geleceğinin turizmle birlikte yapılması gerektiğiyle ilgili fikir birliği, kanaat oluştu.
Turizm Bakanı Ersoy, " Türkiye
'nin geleceğinin turizmle birlikte yapılması gerektiğiyle ilgili fikir birliği, kanaat oluştu. İlk kez böyle bir ortam yaratılmış oluyor. O yüzden bizim, bütün turizmciler olarak aklımızda bunu tutarak, bu olayı fırsata çevirmemiz gerekiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:40
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