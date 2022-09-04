Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (3) - Son Dakika
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Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (3)

04.09.2022 16:44
Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (3)

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ'Hatay'da dün kimliği açıklanmayan kişilerce bıçaklanarak öldürülen Faris Muhammed Al-Ali'nin öğrenim gördüğü Yabancı Öğrenci Sınavları (YÖS) kursundaki öğretmenlerinden Omran Humsi, Faris'in efendi kişiliğinin ve çalışkanlığının tüm çevrece bildiğini belirterek,...

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Hatay'da dün kimliği açıklanmayan kişilerce bıçaklanarak öldürülen Faris Muhammed Al-Ali'nin öğrenim gördüğü Yabancı Öğrenci Sınavları (YÖS) kursundaki öğretmenlerinden Omran Humsi, Faris'in efendi kişiliğinin ve çalışkanlığının tüm çevrece bildiğini belirterek, üzgün olduklarını dile getirdi. Taziye için hem Türk hem Suriyeli vatandaşların geldiğini söyleyen Humsi, "Bu olay, ilk önce Türk kardeşlerimizin vicdanına sonra Suriyeli kardeşlerimizin vicdanına dokundu. Hatay'da çok kişi başsağlığına geldi ve üzgün olduklarını dile getirdiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi arayıp başsağlığı diledi, bu olayın takipçisi olacaklarını söyledi, faillerin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Soylu, sadece faillerin değil onları kışkırtan, gaza getiren, ortalığı karıştıran kişilerin de peşlerini bırakmayacaklarını söyledi. Biz de Türk adaletine güveniyoruz. Gerekenin yapılacağını umuyoruz" dedi.Faris Muhammed Al-Ali'nin kardeşi Hassun Al-Ali de suçluların cezalandırılmasını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle konuştuğunu söyleyen Al-Ali, Soylu'nun başsağlığı dilediğini ve gerekenin yapılacağını söylediğini belirtti.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (3) - Son Dakika

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