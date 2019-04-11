Türk Adayların AP Heyecanı

İNGİLTERE, 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimlerinden önce Brexit'in gerçekleşeceğinden hareket ederek aday çıkarmıyor. Konuyla ilgili bir soruya cevap veren İngiltere
Başbakanı Theresa May
, "22 Mayıs'a kadar ayrılık gerçekleşecek. Bu yüzden seçime gerek yok" demişti. İngiltere parlamentosunda şimdiye kadar üç kez ayrılık oylandı, ancak üçünde de May istediği sonucu alamadı.
İLK SANDIK HOLLANDA'DA
Üye 27 ülke ise AP'ye göndereceği toplam 705 milletvekilini dört gün içinde yapacakları seçimlerle belirleyecek. 27 AB
üyesi ülkeden sandıkları ilk Hollanda
kuracak. Hollanda 23 Mayıs Perşembe günü sandık başına gidecek. Hollandalı seçmenler 29 milletvekilini belirleyecek. 24 Mayıs Cuma ise İrlanda'da seçimler yapılacak. İrlanda parlamentoya 13 milletvekili gönderiyor. Geri kalan ülkeler ise 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü sandıkları kuracak. Üye ülkeler arasında bir tek Çek Cumhuriyeti
seçimleri iki güne yaydı. Çek'te 21 milletvekili için seçmenler 24 ve 25 Mayıs olmak üzere iki gün boyunca oylarını kullanabilecek.
FRANSA İKİNCİ SIRADA
Parlamentoya en fazla milletvekilini gönderecek üç ülke Almanya
, Fransa
ve İtalya
'nın da aralarında bulunduğu üye ülkelerin büyük bölümü, 26 Mayıs Pazar günü AP seçimlerini gerçekleştirecek. Almanya 96 milletvekili ile AP'de en çok milletvekili bulunduran ülke. İkinci sırada 79 milletvekiliyle Fransa geliyor. İtalya'nın ise 76 milletvekili olacak. Almanya'da üç Türkiye
kökenli aday da listelere girmeyi başardı.
ÜÇÜNCÜ DÖNEM OLACAK
AP seçimlerine Almanya'dan çok sayıda aday katılıyor. Yenilik ve Adalet Birliği Partisi'nden (BİG) 6'sı kadın 24 Türkiye kökenli, 'Serbest Seçmenler'den Engin Eroğlu, SPD'den İsmail Ertuğ
, Sol Parti'den ise Özlem Alev Demirel ile Murat Yılmaz. İlk kez 2009'da seçilen 1975 Almanya doğumlu Ertuğ, iki dönemdir AP milletvekilliği yapıyor. Bu seçimlerde 10'uncu sıradan seçmen karşısına çıkan Ertuğ'un üçüncü kez AP'ye girmesi bekleniyor. Sol Parti'nin ikinci sırasından aday olan Özlem Alev Demirel'in yeri de garanti. Ancak diğer adayların AP'ye girmesi zor görünüyor.
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