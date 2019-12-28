Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi - Son Dakika

Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

6 saat önce

Almanya'da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesine (Jugendamt) yönelik protesto gösterisi yapıldı.

Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi, System.String[]

Almanya'da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesine (Jugendamt) yönelik protesto gösterisi yapıldı.

Almanya'nın Heilbronn kentindeki Gençlik Dairesi önünde düzenlenen ve Elçin bebeğin ailesinin de katıldığı gösteriye Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği ile çevre sakinleri destek verdi.

Ailesinden alınarak Alman bir aileye verildiği belirtilen 4 günlük bebeğin dedesi Ömer Bilgiç, bu gösteriyi sadece torunu için değil, bundan sonra benzer olayların da önüne geçmek için düzenlediklerini söyledi.

Kızının daha önce psikolojik tedavi görmesini bahane ederek dairenin bebeği kendilerinden almak istediklerini dile getiren Bilgiç, "Bebeğin alınmasına asla izin vermedik. Kızım bebeğine bakamasa bile ben bakarım, eşim bakar. Almanya'da bizim gibi mağdur olan yüzlerce aile var." dedi.

Bilgiç, "Bizi hastanede kandırarak 4 günlük çocuğumuzu bizden alıp kaçırdılar. Henüz yeni doğmuş bir bebeğin annesinin ona bakıp bakamayacağına nasıl karar veriyorlar? 4 günlük çocuğu 'ateşine bakacağız' diye alıp üst kata çıkarıyorlar ve sonra Jugendamt'ın bebeği aldığını söylüyorlar. Daha sonra bebeği Alman bir aileye verdiklerini öğreniyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş ise Almanya'da özellikle yabancı kökenli ailelerin gençlik daireleri tarafından bu tür haksızlıklara maruz kaldığını ifade ederek, bu vahim olayda aileye destek vermek için bu gösteriyi düzenlediklerini dile getirdi.

Şimdiye kadar 4 bin bebeğin bu şekilde Müslüman ailelerden alınarak Almanlara verildiğini söyleyen Güneş, bunun Müslüman çocukları Hristiyanlaştırma projesi olduğunu iddia etti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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