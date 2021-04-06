Türk Ajansı Kıbrıs, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yılını kutladı.

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği kutlama mesajında, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi haber ajansı TAK olarak AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadesini kullandı.

Hem AA hem de TAK'ın varoluş mücadelesi verilen kritik dönemlerde kurulmuş ve bu mücadelenin dünyaya duyurulmasına vesile olarak önemli katkılar yapmış iki kardeş kuruluş olduğunu belirten Gürdallı, her iki ajansın değişen dünya ve medya koşullarında "güvenilir ve ilkeli habercilik" anlayışıyla görev yapmaya devam ettiğini vurguladı.

AA'nın, gerek Lefkoşa ofisi gerekse TAK ile yürütülen iş birliğiyle KKTC'nin sesini hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna aktardığının altını çizen Gürdallı, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün genelgesiyle kurulan ve bir asrı geçen tarihiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta hafızası olan, günümüzde dünyanın önde gelen haber ajansları arasına giren AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünde başarılarının sürmesini temenni eder, bu vesileyle AA ile TAK arasında yıllardır devam eden iş birliğinin gelişerek sürmesini dilerim."

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Tacoy da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türk halkının sesinin de dünyaya duyurulmasında öncülük eden ajanslardan biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için' kurulan AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.