Türk Ajansı Kıbrıs, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, mesajında, "Kıbrıslı Türklerin hem Türkiye hem de dünya haberlerine ulaşmasında ana kaynak olan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadesini kullandı.

Gürdallı, Türkiye'nin resmi haber ajansı AA ile KKTC'nin resmi haber ajansı TAK'ın, halklarının varoluş mücadelesi verdiği kritik günlerde kurulduğunu belirtti.

İki kardeş kurumun hem halkı bilgilendirmek hem de ülkenin sesini dünyaya duyurmak misyonuyla önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Gürdallı, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılmasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün genelgesiyle kurulduğunu hatırlattı.

Gürdallı, AA'nın bir asrı aşan deneyimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası olduğunu kaydetti.

102. yaşını kutlayan Anadolu Ajansının bugünün hızla değişen medya dünyasındaki gelişmelere de öncülük ettiğini ve dünyanın önde gelen haber ajansları arasında olduğunu söyleyen Gürdallı, AA ile TAK arasında yıllardır devam eden iş birliğinin gelişerek süreceğini de belirtti.