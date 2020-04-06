Türk Ajansı Kıbrıs, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı - Son Dakika

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği kutlama mesajında, "Kıbrıslı Türklerin hem Türkiye hem de dünya haberlerine ulaşmasında ana kaynak olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadesini kullandı.

Gürdallı, Türkiye'nin resmi haber ajansı AA ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi haber ajansı TAK'ın halklarının varoluş mücadelesi verdiği kritik günlerde kurulduğunu hatırlatarak, bu kardeş kurumların hem halkı bilgilendirmek hem de ülkenin sesini dünyaya duyurmak misyonuyla önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

AA'nın 6 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılmasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün genelgesiyle kurulduğunu anımsatan Gürdallı, AA'nın bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası olduğunu kaydetti.

Gürdallı, 100. yaşını kutlayan AA'nın bugünün hızla değişen medya dünyasındaki gelişmelere de öncülük ettiğini ve dünyanın önde gelen haber ajansları arasında olduğunu kaydederek, AA ile TAK arasında yıllardır devam eden iş birliğinin gelişerek süreceğinin de altını çizdi.