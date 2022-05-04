Türk Akademisi'nin tam teşekküllü uluslararası kuruluş statüsü onaylandı - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ana binası başkent Nur Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi'nin tam teşekküllü uluslararası kuruluş olarak tanınmasını öngören kanunu imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan hükümeti ile Uluslararası Türk Akademisi arasında "Türk Akademisinin Yerleşim Koşullarına" ilişkin anlaşma kanunu Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından onaylandı.

Söz konusu kanun çerçevesinde, akademinin Kazakistan sınırlarındaki faaliyetlerinin şartları ile kuralları belirlenecek, yerli ve yabancı görevlileri ise Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından akredite edilecek. Akademi binasında ise üye devletlerin bayrakları yer alacak.

Böylece, Uluslararası Türk Akademisi ana belgeleri tüm üye devletlerce tanınmış tam teşekküllü uluslararası kuruluş olarak tanınacak.

Halihazırda akademide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye kurucu üyeler olarak yer alırken Macaristan ise gözlemci statüsünde bulunuyor.