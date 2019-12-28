Türk akademisyenden saç derisi yaralarının iyileşmesini hızlandıran serum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk akademisyenden saç derisi yaralarının iyileşmesini hızlandıran serum - Son Dakika

Türk akademisyenden saç derisi yaralarının iyileşmesini hızlandıran serum

6 saat önce

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Loğoğlu, bitkilerdeki etken maddelerden saç serumu ürettiklerini belirterek, "Saç serumunun, sedeften tutun egzamaya kadar birçok deri hastalığı üzerinde etkili olduğunu, saç dibindeki yara ve sivilceleri hatırı...

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Loğoğlu, bitkilerdeki etken maddelerden saç serumu ürettiklerini belirterek, "Saç serumunun, sedeften tutun egzamaya kadar birçok deri hastalığı üzerinde etkili olduğunu, saç dibindeki yara ve sivilceleri hatırı sayılır oranda iyileştirdiğini gördük." dedi.

Loğoğlu, AA muhabirine, uzun yıllardır bitkilerde bulunan, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılabilecek etken maddeler üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi.

Şampuan, krem gibi birçok kozmetik üründe bitkilerdeki etken maddelerin kullanıldığına dikkati çeken Loğoğlu, " Türkiye, bitki örtüsü bakımından oldukça zengin bir ülke ama bitkileri ekonomiye katkı sağlama boyutuyla yeterince kullanamıyoruz. Çünkü bitkiler daha çok kurutularak basit şekilde piyasaya sunuluyor." diye konuştu.

Bitkilerdeki kozmetik ve ilaç etken maddelerinin nitelikli bilimsel çalışmalarla araştırılması gerektiğini belirten Loğoğlu, "Bu maddelerin saflaştırılması ve standart hale getirilmesi ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır bitkiler üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda birçok bulgu elde ettiklerini dile getiren Loğoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı bitkilerin sedef hastalığı üzerinde etkili olduğunu, bazılarının yaraların, bazılarının aftın iyileştirilmesinde yararlı olduğunu tespit ettik. Araştırmalarımız sonucunda birçok farklı bitkinin özelliklerini belirledik. Bu bitkilerden elde ettiğimiz etken maddeleri birleştirerek denemeler yaptık. Denemeler sonucunda saç serumu olarak kullanılabilecek bir karışım elde ettik."

"Birçok deri hastalığı üzerinde etkili olduğunu gördük"

Loğoğlu, ürettikleri saç serumunun derideki yaraların iyileşmesini hızlandırdığını belirlediklerini ifade ederek, "Saç serumunun, sedeften tutun egzamaya kadar birçok deri hastalığı üzerinde etkili olduğunu gördük. Serumu, saç dibinde yarası veya sivilcesi olanlar üzerinde kullandığımızda hatırı sayılır oranda iyileşme olduğunu gördük. Daha sonra bunu Gazi Teknopark üzerinden formülleştirdik ve ürüne dönüştürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Saç serumunun yapımında 5 bitki özü kullandıklarını bildiren Loğoğlu, "Saç dibindeki yaraların iyileşmesini sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz formülümüzün aynı zamanda saç dökülmesini azalttığını, saçları kuvvetlendirdiğini de belirledik." diye konuştu.

Türk akademisyenden saç derisi yaralarının iyileşmesini hızlandıran serum

Gazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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