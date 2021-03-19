Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti - Son Dakika

Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti

19.03.2021 09:26

Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti Parazitlere hocaların isimleri verildi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli akademisyenler 3 yıl süren bir çalışma sonunda 5 yeni tür parazit keşfederek dünya literatürüne kazandırdı.

Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti

Parazitlere hocaların isimleri verildi

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli akademisyenler 3 yıl süren bir çalışma sonunda 5 yeni tür parazit keşfederek dünya literatürüne kazandırdı. Türkiye'de endemik olan bir tür sazandan yapılan keşif bilimsel dergide yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.

OMÜ Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli 5 akademisyen 3 yıl önce Samsun'da bulunan 26 su kaynağında başlattıkları araştırma sonucunda bilimsel adı "capoeta tinca" olan 'siraz' balığında 5 yeni tür parazit keşfetti. Keşfedilen 4 tür parazite hocalarının adını veren akademisyenler, Ladik Gölü'nde keşfedilen yeni bir türe de yine hocalarının isimlerini verecekler.

'Myxobolus Samsunensis', 'myxobolus Karaeri', 'myxobolus Cakmaki' ve 'myxobolus Ekingeni' isimleri verilen türler bilimsel bir dergide yayımlanarak dünya literatürüne girdi. Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, araştırmacılığını Prof. Dr. Nazmi Polat, Prof. Dr. Savaş Yılmaz, Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş yaptı.

Yapılan çalışma ile dünyada ilk olan bir keşif yaptıklarını belirten OMÜ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, "İlk kez 2014 yılında OMÜ 1. nolu gölette hocalarımızla birlikte bir tür sazan balığında dünyada ilk kez 'myxobolus' türü bulduk. Bu 'myxobolus' türünde Anadolu'nun onurlanması açısından 'myxobolus Anatolikus' adını verdik. Daha sonra hocalarımız ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Samsun'daki 26 su kaynağında TUBİTAK projesi ile bir araştırma yaptık. 3 yıl süren bir çalışma sonucunda yine 'kapaote tinka' sazangillerdeki bir balıkta yine Anadolu'ya has endemik bir balık türünde 4 yeni 'myxobolus' türü keşfettik. Bu 4 yeni türde hocalarımızın adlarının onurlandırılması için isimlendirmelerde bulunduk. Milli Mücadele'nin önemli şehri olan Samsun'un onurlandırılması için 'Samsunensis' ismini verdik" dedi.

Parazitlere hocaların isimleri verildi

Yapılan keşif ile 4 yeni türe isim veren akademisyenler Ladik Gölü'nde yapılan çalışma ile bir yeni tür daha keşfetti. Yine Karadeniz Bölgesi'ne endemik olan "chondrostoma angorense" adlı balık türünde de miksozoa grubundan yeni bir parazit türü daha keşfedildi. Keşfedilen yeni tür ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Pekmezci, "Bir müjde daha paylaşmak istiyorum. Ülkemizde endemik olan bir balık türünde de yeni bir miksozoa türünü keşfettik. Bununla ilgili laboratuvar çalışmalarımızı tamamladık. Prestijli bir araştırma dergisine de makalemizi gönderdik ve olumlu bir cevap aldık. Bu yeni parazit türünün ismini şu an söylemek istemiyorum ama yine bir ahde vefa örneği olması açısından hocamızın adını verdik. Yeni parazit türü balıklarda solungaçlarda hastalığa neden olan bir parazit türü. 'chondrostoma angorense' adı verilen özellikle Samsun'da Ladik Gölü'nde yakalanmış olan endemik bir balık türünde dünyada ilk kez keşfetmiş olduk. Daha önce keşfettiğimiz 4 yeni parazit türlerine hocalarımızı onurlandırmak için emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer hocamızın adına 'myxobolus Karaeri' adını verdik. Diğer türe 'myxobolus Cakmaki' ismini verdik. Bu isimde üzerimde çok büyük emeği olan Prof. Dr. Ayşe Çakmak hocamızın isminin onurlandırılması için bu ismi verdik. Yine 'myxobolus Samsunensis' ismini Milli Mücadele şehri olan Samsun'un onurlandırılması için böyle bir karar verdik. Son olarak ise 'myxobolus Ekingeni' ismini Prof. Dr. Gürkan Ekingen hocamızın onurlandırılması için ismini verdik. Burada biz büyük bir ahde vefa örneği sergiledik. Çok mutlu ve gururluyuz. Böyle çalışmalar ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin adını bilimsel camiada isminin geçmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu projemiz TUBİTAK tarafından desteklendi. Biz yine yılmadan aynı azimle devam edeceğiz" diye konuştu.

"OMÜ adına bizi gururlandıran bir başarı"

OMÜ'nün adını gururlandıran bir çalışma olduğunu söyleyen proje araştırmacılarından Prof. Dr. Nazmi Polat, "Bu çalışma ile Samsun sınırları içerisindeki bir sazan türünün içerisinde dünya literatürüne ekibimiz tarafından yapılan çalışma sonucunda kazandırılan 4 yeni tür eklenmiş oldu. Çalışma, Veteriner Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi'ndeki 5 kişilik hoca grubu tarafından yapıldı. Biz bu türlerde Atatürk'ün doğduğum şehir dediği Samsun'u yaşatmak istedik. Bu yüzden türün birinin ismi o şekilde isimlendirildi. Diğer türlerde ise biraz ahde vefa için doktora hocalarımızın isimlerini verdik. Bu şekilde hocalarımızın isimlerini dünya literatürüne geçirmiş olduk. Bu OMÜ adına bizi gururlandıran bir başarı. Bu türleri bulmanın ve isimlendirmenin onurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti
Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti
Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti
Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk akademisyenler 5 yeni parazit keşfetti - Son Dakika


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