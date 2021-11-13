Nişantaşı akademisyenleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Çolak ile Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yusuf Şahin, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'deki Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik kısma giren akademisyenleri açıkladı.

Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından, 22 ana bilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından 190 bin 63 bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden 2 akademisyen, alanlarına yaptıkları katkılarla dünya genelinde ilk yüzde 2'lik dilimde yer aldı. Nişantaşı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Çolak (yüzde 10) ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yusuf Şahin (yüzde 23,38), "2020 Yılı Çalışmaları" dikkate alınarak oluşturulan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alarak büyük başarıya imza attı.

Bu arada, liste oluşturulurken nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalara yapılan "atıf sayısı, h-indeks, hm_indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. Sıralamaya Türkiye'den 1.150 öğretim üyesi girmeyi başardı.