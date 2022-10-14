Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi

14.10.2022 08:56
Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi, besteci ve yorumcu Dr. Evrim Kaşıkçı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Ekşi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Türk ve Katar Müziği" konserinde Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi, besteci ve yorumcu Dr. Evrim Kaşıkçı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Ekşi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Türk ve Katar Müziği" konserinde Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UNCC) Tasarım Şehri Doha ile UNCC Müzik Şehri Kırşehir arasındaki ilişkileri güçlendirme, tasarım ve müzik alanında şehirler arasında bilgi alışverişi sağlama amacıyla Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Katar Müzeleri organizasyonuyla Doha'da "Şehirden Yükselen Melodiler" konserler dizisi düzenlendi.

Doha Yunus Emre Enstitüsünün koordinasyonuyla düzenlenen konser için Katar'ın başkenti Doha'ya giden Kaşıkçı ve Ekşi, ilk olarak Katar - Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Türk askerlerine konser verdi.

Kaşıkçı ve Ekşi daha sonra "Türk ve Katar Müziği" konserinde Katarlı sanatçı Şeyh Abdurrahman Al Sani ile Türk ve Katarlı misafirlere konser sundu. Kaşıkçı ve Ekşi "bozkırın tezenesi" olarak anılan merhum Kırşehirli sanatçı Neşet Ertaş'ın "Yolcu, Yalan dünya, Bahçe duvarından aştım" gibi türkülerini seslendirdi.

Konseri Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Ömer Özkan ve Katara Kültür Köyü Müdürü Halid es-Salıti de dinledi.

Konser dönüşü AA muhabirine açıklamada bulunan Kaşıkçı, Doha'da başarılı konserlere imza attıklarını söyledi.

İlk konserde Katar - Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Mehmetçik ile buluştuklarını belirten Kaşıkçı, "Türkiye'nin farklı renklerinden, her bölgeden eserler seçtik ve bu eserleri askerlerimize moral verme adına seslendirdik. Sohbetlerle çok keyifli bir konser gerçekleştirdik. Bu konsere Katarlı askeri erkan da katıldı." dedi.

-"Tema Kırşehir'di"

Kaşıkçı, Katar Drama Tiyatrosu'ndaki "Türk ve Katar Müziği" konserinde de Kırşehir temasının ön planda olduğunu dile getirdi.

Konserlerin başarılı geçtiğini ifade eden Kaşıkçı, "Ülkemizi gayet başarılı şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bugüne kadar 40'ı aşkın ülkede uluslararası organizasyonda yer aldım. Çok zengin olduğunu bildiğimiz kültürümüzü dünyada olabildiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Neşet Ertaş türküleri, Kırşehir yöresi bozlaklarının yanında farklı yörelerden eserler çaldık. Kendi bestelerimizi de paylaştık konuklarla." diye konuştu.

Kaşıkçı, kendilerine gösterdikleri ilgi dolayısıyla Büyükelçi Göksu, Koordinatör Özkan başta olmak üzere Türk yetkililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü Açıklaması Son dakika haber! Putin: 'Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz' Son dakika haber! Putin: 'Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz'
Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:28 TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
09:12 Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi
09:13 Kim Kardashian ilişkiye girdiği en ilginç yeri anlatarak bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 10:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement