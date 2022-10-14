Türk akademisyenler Katar'da Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi, besteci ve yorumcu Dr. Evrim Kaşıkçı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Ekşi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Türk ve Katar Müziği" konserinde Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UNCC) Tasarım Şehri Doha ile UNCC Müzik Şehri Kırşehir arasındaki ilişkileri güçlendirme, tasarım ve müzik alanında şehirler arasında bilgi alışverişi sağlama amacıyla Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Katar Müzeleri organizasyonuyla Doha'da "Şehirden Yükselen Melodiler" konserler dizisi düzenlendi.

Doha Yunus Emre Enstitüsünün koordinasyonuyla düzenlenen konser için Katar'ın başkenti Doha'ya giden Kaşıkçı ve Ekşi, ilk olarak Katar - Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Türk askerlerine konser verdi.

Kaşıkçı ve Ekşi daha sonra "Türk ve Katar Müziği" konserinde Katarlı sanatçı Şeyh Abdurrahman Al Sani ile Türk ve Katarlı misafirlere konser sundu. Kaşıkçı ve Ekşi "bozkırın tezenesi" olarak anılan merhum Kırşehirli sanatçı Neşet Ertaş'ın "Yolcu, Yalan dünya, Bahçe duvarından aştım" gibi türkülerini seslendirdi.

Konseri Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Ömer Özkan ve Katara Kültür Köyü Müdürü Halid es-Salıti de dinledi.

Konser dönüşü AA muhabirine açıklamada bulunan Kaşıkçı, Doha'da başarılı konserlere imza attıklarını söyledi.

İlk konserde Katar - Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Mehmetçik ile buluştuklarını belirten Kaşıkçı, "Türkiye'nin farklı renklerinden, her bölgeden eserler seçtik ve bu eserleri askerlerimize moral verme adına seslendirdik. Sohbetlerle çok keyifli bir konser gerçekleştirdik. Bu konsere Katarlı askeri erkan da katıldı." dedi.

-"Tema Kırşehir'di"

Kaşıkçı, Katar Drama Tiyatrosu'ndaki "Türk ve Katar Müziği" konserinde de Kırşehir temasının ön planda olduğunu dile getirdi.

Konserlerin başarılı geçtiğini ifade eden Kaşıkçı, "Ülkemizi gayet başarılı şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bugüne kadar 40'ı aşkın ülkede uluslararası organizasyonda yer aldım. Çok zengin olduğunu bildiğimiz kültürümüzü dünyada olabildiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Neşet Ertaş türküleri, Kırşehir yöresi bozlaklarının yanında farklı yörelerden eserler çaldık. Kendi bestelerimizi de paylaştık konuklarla." diye konuştu.

Kaşıkçı, kendilerine gösterdikleri ilgi dolayısıyla Büyükelçi Göksu, Koordinatör Özkan başta olmak üzere Türk yetkililere teşekkür etti.