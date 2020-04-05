Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - ESKİŞEHİR - Son Dakika
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Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - ESKİŞEHİR

12 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli 3 akademisyen, çeşitli alanlardan uzmanların bilgi ve becerilerini internet bağlantısıyla uzaktan aktarmasını sağlayan "Academic Portal-Acaport" adlı bir online eğitim platformu geliştirdi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli 3 akademisyen, çeşitli alanlardan uzmanların bilgi ve becerilerini internet bağlantısıyla uzaktan aktarmasını sağlayan "Academic Portal-Acaport" adlı bir online eğitim platformu geliştirdi.

AÜ Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Kurt ve AÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ile ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde görevli Doktor Öğretim Üyesi Muammer Tün, AÜ Teknopark'ta yaklaşık 5 aylık çalışma sonunda uzaktan ders vermenin, seminer düzenlemenin, toplantı yapmanın ve uzman kişiden özel sözlü danışmanlık almanın mümkün olduğu "Acaport" internet platformunu ortaya çıkarttı.

Başta akademisyenler olmak üzere çeşitli alanlardan uzmanların bilgi ve becerilerini katılımcılarla paylaşmasına olanak sağlayan ve toplumsal katkı misyonu ile ortaya çıkarılan yerli platform, sosyal projelerin yanı sıra Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER), Türk Kızılayı Derneği ve Sağlık Bakanlığı personelinin uzmanları ile sağlık çalışanlarına psiko-sosyal destek ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma eğitimlerinde başarıyla kullanıldı.

Gelecekte uluslararası düzeyde kullanılması hedeflenen internet platformunun toplumsal fayda sağlayacak çalışmalar için kurum ve kuruluşlara ücretsiz kullanıma açılması planlanıyor.

"Uzmanlığını tescillediğimiz kişileri eğitmen olarak dahil ediyoruz"

Prof. Dr. Onur Kurt, AA muhabiriyle Acaport üzerinden gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'de herhangi bir konuda uzmanlığı olan kişilerin bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilecekleri bir ortama gereksinim duyulduğunu fark etmeleri üzerine "Acaport"u geliştirdiklerini söyledi.

Uzmanların bilgi ve deneyimlerini toplumun diğer üyelerine uzaktan eğitim teknolojilerinin avantajlarıyla aktarabilmeleri için bu platformu geliştirdiklerini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"Acaport yönetimi olarak alanında uzmanlığını belgeleyen kişileri platforma eğitmen olarak dahil ediyoruz. Herhangi bir alanla sınırlı olmayıp kişinin doğrudan yapabileceği bir başvuruyla süreç başlatılıyor. Uzman kişi Acaport'u kullanarak ücretli ya da ücretsiz eğitim verebilir. Bu eğitmenin seçimi. Ancak toplumsal fayda sağlayacak çalışmalar için kurum ya da kuruluşlara platformumuzu ücretsiz kullanıma açabiliriz. Böyle bir ilkemiz var."

"Bilginin değer olduğunu kabul ediyoruz"

Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ise dünyada yaygın olarak kullanılan ve insanları bir araya getirme amacı olan programların bulunduğunu belirterek, Acaport'un bunlardan farklı olarak Türkçe arayüze sahip olduğunun altını çizdi.

Eğitim ve bilginin en temel değerlerden olduğunu vurgulayan Karakocalı, şunları söyledi:

"Acaport diğer platformlardan farklı olarak bilginin gerçek uzmanından alınabileceği bir platformdur. Uzaktan eğitim teknolojilerini ve yazılımlarını platformumuza entegre ettik. Akademik temeli olduğu ve topluma faydayı temel ilke olarak edindiğimiz için eğitsel ve amaçsal anlamda diğer online platformlardan farklıyız. Diğer yerli ve yabancı platformların birçoğunda sunucu maliyetlerinden kaçınmak için sunucu hizmeti dahil olan yazılımlar kullanılıyor. Kullanılan sunucular ise yurt dışı ve genellikle ABD menşeili olarak karşımıza çıkıyor. Sunucuları bağımsız olarak satın almadıkları için bu platformlarda bütün verilerin akışı doğrudan yurt dışına gidiyor. Biz ise Acaport'ta bağımsız sunucuları kullanıyoruz. Bu da veri akışının doğrudan bizim sunucularımızda kalmasını sağlıyor. Biz bilginin değer olduğunu kabul ediyoruz. Bu değeri kazanca dönüştürmek isteyenler için kapıyı kapatmıyoruz."

Karakocalı, bir uzmanın ya da akademisyenin Acaport'u tanıması için öncelikle ücretsiz eğitim vermesini istediklerini bildirdi.

"Kişisel verilerin korunmasını sağlıyoruz"

Doktor Öğretim Üyesi Muammer Tün de Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının önemine değinerek, Acaport'ta UMKE-DER ile yapılan iş birliğiyle uzman kişiler tarafından sağlık çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek eğitimleri verildiğini dile getirdi.

Söz konusu eğitimin 6 ay süresince devam edeceğini belirten Tün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının ardından iyileştirme ve yeniden yapılandırma süreci de olacak. Bu dönemde de canlı uzaktan eğitim platformuna ihtiyaç olacak. Birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşuyla etkin çalışıyoruz. En fazla önemsediğimiz konulardan biri kişisel verilerin korunmasıdır. Yerli ve milli çözümlerimizle geliştirdiğimiz algoritmalarla kişisel verilerin korunmasını sağlıyoruz."

Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:01 Kaynak: AA

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