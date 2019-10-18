Son Dakika Haberleri: Türk Akım'ın ilk ayağına doğal gaz pompalamaya başladı
Son Dakika Ekonomi Türk Akım'ın ilk ayağına doğal gaz pompalamaya başladı

Türk Akım'ın ilk ayağına doğal gaz pompalamaya başladı

48 dakika önce

Rus gazını Karadeniz'in altından Türkiye'ye taşıyacak olan Türk Akım boru hattının ilk ayağı doğal gaz ile doldurmaya başlandı.

Türk Akım'ın ilk ayağına doğal gaz pompalamaya başladı, System.String[]

Rus gazını Karadeniz'in altından Türkiye'ye taşıyacak olan Türk Akım boru hattının ilk ayağı doğal gaz ile doldurmaya başlandı.

Karadeniz, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:47 
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