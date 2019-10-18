Türk Akım'ın ilk ayağına doğal gaz pompalamaya başladı
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Rus gazını Karadeniz'in altından Türkiye'ye taşıyacak olan Türk Akım boru hattının ilk ayağı doğal gaz ile doldurmaya başlandı.
Rus gazını Karadeniz'in altından Türkiye'ye taşıyacak olan Türk Akım boru hattının ilk ayağı doğal gaz ile doldurmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:47
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