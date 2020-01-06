Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor? - Son Dakika Dünya

Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor?

6 saat önce

Türk Akımı boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor? Rusya NABUCCO projesini kendi gazıyla mı gerçekleştirdi? Trakya'da kurulacak depoyu Ruslar mı idare edecek? Montrö'nün değişmesini Rusya mı istiyor? Arz fazlası İran ile gaz ticaretini etkiler mi?

Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor?, System.String[]

Uluslararası adıyla 'TurkStream' Türkçe bilinen adıyla 'Türk Akımı', Rusya'dan çıkıp Karadeniz'i boydan boya geçen ve Ukrayna'yı bypass ederek Türkiye'nin Marmara bölgesine giriş yapan ve buradan Bulgaristan'a bağlanan ve bu şekilde başta Güney Avrupa olmak üzere tüm Avrupa'ya enerji sağlayabilecek olan bir doğal gaz boru hattı.


'Güney Akımı' adı verilen ve 2014'te iptal edilen projenin yerine yapılmış olan bu hat projesi de Türkiye'nin Kasım 2015'te Rus jetini düşürmesinin ardından askıya alınmıştı. İlişkiler 2016'da normale döndükten sonra Mayıs 2017'de yapımına başlanan hat 8 Ocak 2020'de ilk gazı pompalamaya başlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin açılış seremonisi için Türkiye'ye geliyor.

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Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:13 
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