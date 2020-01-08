Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor? - Son Dakika Dünya

Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor?

6 saat önce

Türk Akımı boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor?

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Türk Akımı boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor? Rusya NABUCCO projesini kendi gazıyla mı gerçekleştirdi? Trakya'da kurulacak depoyu Ruslar mı idare edecek? Montrö'nün değişmesini Rusya mı istiyor? Arz fazlası İran ile gaz ticaretini etkiler mi? View on euronews

Türk Akımı doğal gaz boru hattı Türkiye, Rusya ve bölge için ne anlam taşıyor?

Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:42 
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